Viceprimarul Stelian Bujduveanu va fi responsabil de transport, infrastructura, relatia cu mediul de afaceri si patrimoniu

"Sunt foarte onorat ca, incepand de azi, voi indeplini functia de viceprimar al Capitalei, urmand sa gestionez domenii esentiale pentru dezvoltarea Bucurestiului precum: transporturile, infrastructura, relatia cu mediul de afaceri si patrimoniul. Da, ca mai tot ce se intampla in Bucuresti la ora actuala, toate aceste capitole au mare nevoie de un plan inteligent si pragmatic pentru a fi aduse pe linia de plutire. Si fara indoiala voi face echipa cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , si colegii mei din Consiliu pentru a gestiona toate aceste domenii in folosul bucurestenilor", a scris Stelian Bujduveanu, pe Facebook El a mentionat ca in CGMB exista "o majoritate solida de centru-dreapta" si si-a exprimat speranta ca aceasta va avea "maturitatea si seriozitatea" de a nu se angrena in "lupte de imagine, electorale, populiste". Bujduveanu a multumit pentru sustinere colegilor din CGMB, organizatiei PNL Bucuresti si liderilor PNL Ludovic Orban si Violeta Alexandru "Va promit ca voi fi intr-un dialog permanent cu bucurestenii si nu ma voi inchide intr-un birou, departe de problemele fiecaruia dintre cei care ne-au votat. Dimpotriva: voi fi pe teren, acolo unde este cel mai greu si imi voi folosi toata energia pentru orasul in care traim. Prea multa vreme am auzit scuze ca nu se poate, sunt alte vremuri, alta generatie, bucurestenii s-au saturat de pretexte", a mai precizat Bujduveanu.Stelian Bujduveanu (PNL) si Horia Tomescu ( USR PLUS) sunt noii viceprimari ai Capitalei, in baza votului exprimat in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.CITESTE SI: Stelian Bujduveanu (PNL) si Horia Tomescu (USR-PLUS) au fost votati oficial drept viceprimari ai Capitalei