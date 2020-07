VIDEO Chinurile unui bucurestean care vrea sa desfunde scurgerea terasei inundate, intr- un bloc recent reabilitat din Sectorul 6

Sunt imagini video imediat dupa ploaia din urma cu doua zile care a fost in Capitala. Terasa era inundata deoarece scurgerea nu functiona,O alta inregistrare arata cum apa intra in bloc si se scurge pe scari si peretii imobilului.Imaginile au fost postate pe facebook de candidatul PNL la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care sustine ca este vorba de un bloc reabilitat termic in Aleea Cetatuia."Asa se intampla cand reabilitarea scumpa se face la a treia sau la a patra mana cu firme de dorei.Primaria Sectorului 6 a imprumutat 249 de milioane de euro iar acum face reabilitari si lucrari la repezeala pentru ca vine campania electorala. Patru ani de nimic si 6 luni de lucrari scumpe si proaste," acuza Ciucu.