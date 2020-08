VIDEO Declaratie amuzanta a unui secretar de stat: "Am senzatia, atunci cand pun masca, ca nu aud ce-mi spuneti. Simturile mele se amesteca"

"Industria ospitalitatii este o industrie a pacii. Deci in momentul unei crize de acest gen, de tip razboi, in sensul larg al cuvantului, ea nu prea are inertie, ea moare subit.... Eu in continuare am senzatia, cand pun aceasta masca, ca nu aud ce-mi spuneti. Simturile mele se amesteca...Ganditi-va la agentiile de turism, care au trebuit sa-si continue activitatea in aceasta perioada si au consumat din aceeasi sunca de care vorbea colegul nostru ieri, sunca care binenteles ca a ajuns la sorici si la cotor, ca sa spun asa," declara Razvan Pirjol.