VIDEO LIVE Klaus Iohannis: Alegerile pot fi organizate, campania electorala va fi atipica/ Pensiile vor creste/ Scoala nu va incepe in conditii normale

"Noi facem o prioritate zero din investitiile in infrastructura. Avem bani sa costruim autostrazi, cai ferate, investii de mediu, de digitalizare, sa investim in infrastructura din educatie si din sanatate", a spus acesta."Ne dorim ca Romania sa prospere in urmatorii ani si asta nu se poate face decat cu investitii majore in urmatorii ani si asta nu se poate face decat cu investitii masive in domeniile cu impact major pentru cetateni", a spus Klaus Iohannis Presedintele a precizat ca maine va avea o intalnire cu ministrul de interne si seful DSU. "E un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei sunt extrem de importante acum. Situatia e extrem de grava si trebuie sa fim constienti de necesitatea imperativa a tinerii sub control a epidemiei", a spus seful statului."Este o discutie legitima daca organizam sau nu alegerile in 27 septembrie. Vreau sa despartim discutia politicianista de cea pe fapte. OMS a facut multe anunturi, iar unul care ma ingrijoreaza foarte mult: aceasta pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Asadar, avem doua chestiuni de care sa tinem cont: e nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea administratiei. Ce obtinem daca amanam acum alegerile? Poate intram in decembrie, ianuarie, cand poate peste pandemie se suprapune si gripa, si o iarma grea.Actul de votare se poate organiza in conditii bune. Se pot institui masuri de distantare. Ce e greu de organizat e campania electorala. Se va desfasura in conditii foarte atipice.Pana la mijlocul lunii august trebuie sa tinem cont de aceste lucruri si se va relua discutia", a declarat Klaus Iohannis.Iohannis: "Suntem intr-o situatie foarte complicata din punct de vedere economic, bugetar si electoral. Noi ne dorim sincer sa crestem si alocatiile si pensiile. Dar de la dorinta la putinta e o cale mai lunga. In conditiile in care economia romaneasca se contracta, ca si celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.In loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depasit deficitul calculat pentru intregul an. In aceste conditii, cand ne luptam sa revigoram economia, nu cred ca se asteapta cineva ca toate cheltuielile planificate initial sa poata fi facute. Nu sunt bani pentru toate.Totusi, am rugat guvernul sa vina cu propuneri de majorari cat ne permitem anul acesta. PNL a propus anul trecut dublarea alocatiilor, PSD a vrut sa copieze masura si a venit cu o alta dublare, care nu va fi posibila de azi pe maine. Dar toti ne dorim sa devina posibila, poate in etape, sau - cum spun cineva - pas cu pas. Primul pas va putea fi facut destul de repede si asteptam guvernul sa vina cu un calcul.La fel si despre pensii: e evident ca o crestere de 40% nu este posibila, pur si simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil sa ne gandim la o crestere a pensiilor. Nu putem lasa pensionarii sa plateasca integral costul contractiei economice. Dar si aici justa masura e importanta. Va spun clar: pensiile vor creste. Guvernul va calcula cu cat".Iohannis: Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa isi ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabileste singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor sa plece, nu e cumva un conflict acolo? Toate acestea trebuie foarte bine judecate si sa tinem cont de Constitutie, care spune ca mandatul de parlamentar are 4 ani, punct, nu poate fi prelungit. Toate ne duc clar spre o data a alegerilor la inceputul lui decembrie. Dar daca Parlamentul pur si simplu nu face nimic, ce facem? Vom da un raspuns public foarte clar.Iohannis: Datele arata ceva destul de clar. In timpul starii de urgenta, situatia a fost bine gestionata. Intrand in starea de alerta, au intervenit o serie de decizii ale CCR si modificari legislative care au facut gestiunea fenomenului epidemiologic mai dificila. O etapa notabil de negativa a fost disputa din Parlament pe legea carantinei si izolarii.Legea a fost elaborata in regim de urgenta de guvern, trimisa in Parlament, unde PSD a tras de timp intr-un mod cinic inimaginabil pe care nu l-a banuit nimeni. Au tinut proiectul saptamani intregi in Parlament, au aparut politicieni care deschis au incitat la nesupunere - sa nu mai purtam masca etc, inducand in public impresia ca situatia nu e grava. In acele saptamani, foarte multe persoane au iesit din spitale . Deci PSD, cu un cinism inimaginabil, a tergiversat adoptarea legislatiei.Multi politicieni au creat impresia ca situatia nu e grava, asa am ajuns la cele 1.200 de cazuri zilnice si, din pacate, aceasta evolutie va mai dura, chiar daca masurile luate acum de guvern sunt cele corecte.Iohannis: Ma preocupa foarte mult. Am avut numeroase discutii cu ministerul Educatiei, specialisti, alti ministri. S-au facut progrese importante in conturarea unor strategii si scenarii. Am invitat pe premier, ministrul Educatiei la o discutie saptamana viitoare, cand sper ca vom putea contura niste scenarii ce vor putea fi comunicate public.Scoala nu va incepe in conditii normale, pentru ca pandemia nu dispare pana in septembrie. Ar fi foarte complicat sa avem doar scoala online. Si atunci ne indreptam spre un scenariu mixt, unde in functie de specificul local vom avea mai multa scoala online sau cu prezenta fizica.Masurile pe care le vom lua sunt gandite in primul rand pentru siguranta copiilor, a profesorilor. Mai multe raspunsuri vom avea saptamana viitoare.Iohannis: Decizia reintrarii in starea de urgenta se poate lua doar daca specialistii imi spun ca nu exista alta solutie. Vreau sa cred ca exista alta solutie. Vreau sa cred ca romanii vor respecta normele si nu vom ajunge sa nu putem controla raspandirea bolii. Sunt increzator ca impreuna vom reusi sa stapanim rezonabil evolutia. Reintrarea in starea de urgenta e o ultima solutie, cand nu mai avem nici o alta posibilitate sa reintram in zona de control a pandemiei.Iohannis: Poate va amintiti ca atunci cand a fost 10 august am avut o opinie ferma: masurile luate de jandarmerie au fost exagerate.Eu am foarte mare incredere in sistemul de justitie din Romania. Eu si milioane de romani nea-m luptat sa consolidam independenta justitiei, ca niciun politician sa nu intervina, nici presedintele. Nu pot sa va spun decat unele opinii personale si sa-mi exprim convingerea ca justitia va face dreptateEu personal si alti romani suntem de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda in aceasta speta.Iohannis: Nu consider ca exista o situatie scapata de sub control, dar sunt focare unde numarul de pacienti e foarte mare. Sistemul national face fata, pacientii sunt transferati in alte unitati. Pentru a verifica si eu care e situatia pe zone am convocat pentru maine o sedinta.Iohannis: Motiunea e un instrument al opozitiei. Acest guvern Orban nu poate fi acuzat de management defectuos. S-a descurcat foarte bine, e un guvern puternic minoritar, care gestioneaza multele treburi publice in timp de pandemie. Argumente obiective pentru a acuza guvernul nu exista. Dar PSD a dat dovada vie ca actioneaza in Parlament cu un cinism inimaginabil pentru cateva voturi.Iohannis: S-au luat multe masuri si am facut fata pandemiei pana in acest punct. Orice sistem public are limite, am vazut acest lucru in alte tari din Europa, unde pandemia rasturnase calculele. Imi exprim toata admiratia pentru cei din prima linie, medicii, personal medical. De luni de zile ei au tinut practic epidemia sub control si sunt convins ca in cotninuare ei au disponibilitate si stiinta sa faca la fel. Dar, daca vrem ca lucrurile sa fie bine gestionate, haideti sa ii ajutam: sa purtam masca, sa pastram distanta, sa prevenim astfel supraaglomerarea.Iohannis: Am urmarit declaratiile secretarului Mark Esper si am constatat ca e vorba de o miscare globala, care intareste postura NATO - foarte important pentru noi, sa sprijine aliantii de pe flancul estic. Am aflat de intentia de a muta prin rotatie o parte din aceste efective si in zona Marii Negre. In continuare, aceste chestiuni vor fi discutate in formate NATO si in masura in care vor fi luate decizii concrete, le vom comunica. Dar Romania a atras atentia de ani de zile ca e nevoie de mai multi militari in Zona Marii Negre. Daca acum se intampla acest lucru, e foarte bine. Soldatii americani sunt intotdeauna bine-veniti in Romania.Iohannis: Aveti perfecta dreptate. E nevoie de respectarea regulilor de catre toata lumea. Guvernul in ansamblu si-a facut treaba, isi face treaba. Pe de alta parte, in starea de urgenta, a existat un regim special de achizitii publice, dar am spus si o spun si acum: cine a incercat fraudulos sa se imbogaseasca din necazul oamenilor va plati.Iohannis: Sincer cred ca acele afirmatii trebuie citite in cheie electorala. Astfel de scrisori nu au ajuns la noi la administratie. PSD incearca iar sa faca o actiune electorala, care logistic a fost defectuoasa.Iohannis: In gestionarea unei crize sunt determinante procedurile birocratice si resursa umana. Peste noapte nu apare nici un medic sau specialist la DSP si trebuie sa facem fata cu oamenii pe care ii avem. Dar la Ministerul Sanatatii se cauta solutii. Procedurile birocratice trebuie simplificate.Iohannis: Atata vreme cat suntem intr-o procedura in derulare aceste chestiuni pot fi lamurite de cei care au procedura in derulare. Daca cineva a gresit in aceasta procedura sunt convins ca MJ sau CSM vor face o verificare care va duce eventual la un demers administrativ.Probabil in citeva zile vom primi un raspuns de la Parchetul General.Iohannis: Am vazut politicieni care spun populatiei ca aceasta epidemie e exagerata. Cred ca intre timp s-au speriat si ei. Putem la fel de bine sa observam ca o categorie de persoane care neaga existenta bolii. Psihiatrii de zic ca fie din necunoastere, fie de frica.Presedintele Klaus Iohannis a convocat miercuri, 29 iulie, o noua sedinta pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban , vicepremierul Raluca Turcan , si ministrii Finantelor, Economiei, Fondurilor Europene si Transporturilor.