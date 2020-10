Zonele de cuibarit ale unor pasari pun probleme podului peste Dunare de la Braila. Autorizarea drumurilor este intarziata de realizarea unui studiu de impact

Studiul va fi realiza pentru toate cele patru anotimpuri, urmand sa fie gata pe 12 decembrie, si abia atunci se va putea emite autorizatia de mediu."Trebuie sa respectam si noi niste rigori si, poate suna un pic ca o gluma, dar nu e deloc o gluma, pentru a se putea emite autorizatia de constructie la drumurile adiacente podului, Comisia Europeana a cerut un studiu de impact pentru zonele de cuibarit ale unor pasari. Acest studiu de impact trebuie sa se desfasoare pe patru anotimpuri. El va fi gata si va fi depus la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe 12 decembrie si atunci se va putea emite autorizatia de mediu. Dintr-o cauza administrativa, care nu tine de Guvernul Romaniei si nu tine nici de autoritatile locale, ci tine de niste rigori pe care Comisia Europeana le impune in legatura cu mediul, avem acest blocaj in privinta emiterii autorizatiei de constructie la lucrarile aferente drumurilor care leaga podul de Soseaua de Centura a Brailei si asa mai departe", a declarat Catalin Boboc.Asociatia Pro Infrastructura, organizatie nonprofit care monitorizeaza proiectele majore de infrastructura din Romania, a solicitat public, joi, Guvernului sa se implice in deblocarea situatiei privind autorizarea lucrarilor la drumurile de legatura de la Podul suspendat peste Dunare spre Braila, Jijila si Macin, in caz contrar, pana la finalizarea lor, podul se va transforma "intr-un muzeu de 2 miliarde de lei"."Drumurile de legatura de la pod spre Braila, Jijila si Macin, care totalizeaza peste 20 de km, nu sunt autorizate nici pana astazi, desi contractul este semnat din ianuarie 2018. Decizia de expropriere pentru exproprierile suplimentare inca nu a fost emisa, iar procedura de revizuire a acordului de mediu se prelungeste nepermis de mult. Autorizarea lucrarilor in aceasta toamna ar fi permis la limita finalizarea drumurilor in acelasi timp cu podul, in conditiile actuale, autorizarea lucrarilor abia la primavara va impinge finalizarea lucrarilor de drum in anul 2023 si transformarea podului intr-un muzeu de 2 miliarde de lei. Solicitam Guvernului, prin toate institutiile abilitate din subordine, sa deblocheze situatia autorizatiei de construire pentru drumurile de legatura in cel mai scurt timp", a transmis public Asociatia Pro Infrastructura pe contul sau de Facebook Asociatia sustine ca lucrarile la Podului suspendat peste Dunare de la Braila "avanseaza intr-un ritm foarte bun". De asemenea, in Santierul Naval VARD Braila, care a investit in ultima perioada peste 10 milioane de euro in tehnologizarea santierului, se lucreaza la asamblarea celor 86 elemente care vor constitui tablierul metalic al podului. Licitatia pentru realizarea podului a fost castigata, in ianuarie 2018, de asocierea a doua firme - una din Italia si cealalta din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea sa se finalizeze in 2023, 18 luni fiind alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru executie.Pentru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile in valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regionala, bani care vor fi folositi atat pentru construirea podului, cat si pentru realizarea unei retele de drumuri de 23 km, care vor face legatura cu podul.Podul suspendat peste Dunare va avea o lungime de 1.974 metri, dintre care 1.120 metri reprezinta deschiderea centrala, la care se adauga doua deschideri laterale de 489 metri pe malul dinspre Braila si 364 metri pe malul dinspre Tulcea. Latimea totala va fi 31 metri si va cuprinde patru benzi de circulatie a cate 3,50 metri latime fiecare, patru benzi de incadrare a cate 0,5 metri latime fiecare, doua acostamente de 1,50 metri latime si o zona mediana cu latimea de 3 metri. La acestea se adauga, de o parte si de alta, doua benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele urmand sa aiba 2,80 metri fiecare.