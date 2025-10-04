Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, într-o intervenție la Prima TV, că îl vede pe Ilie Bolojan drept candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale din 2030 și și-a exprimat dorința ca Bolojan să conducă formațiunea și la scrutinul parlamentar din 2028.

Abrudean a explicat că, în mod tradițional, președintele partidului este cel care candidează la prezidențiale și a subliniat că deciziile privind conducerea vor fi luate în contextul congresului din 2027.

Despre cum vede evoluția conducerii PNL și statutul lui Ilie Bolojan, Abrudean a afirmat: „Eu îmi doresc foarte mult asta și cred că da. Până la urmă, sigur că noi avem în urma congresului o conducere și un președinte care vor fi în funcție până în 2027, când va avea loc un alt congres. Aici tot la inițiativa președintelui Bolojan s-a ales această variantă, pentru că e normal până la urmă în 2027 să vedem cum stăm, care este situația la acel moment și vom vedea ce conducere va fi. Eu sper să fie în aceeași formulă cu Ilie Bolojan, președinte și candidat la prezidențiale, pentru că, mă rog, președintele partidului întotdeauna a candidat la alegerile prezidențiale.”

Când a fost întrebat direct dacă îl vede pe Bolojan drept candidat PNL la prezidențialele din 2030, Mircea Abrudean a răspuns: „Da, cu siguranță. E normal până la urmă președintele partidului candidează, sigur, vom vedea ce se va întâmpla, dar trecând prin toată această perioadă cu rezultatele pe care sunt convins că le va avea această guvernare, cred că va avea toate atuurile și susținerea și credibilitatea necesară să ia această decizie. (…) Până la momentul 2030 foarte multe lucruri se pot schimba, dar de principiu orice partid serios își dorește un candidat propriu care, în general, trebuie să fie președintele partidului.”

