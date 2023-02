PNNR – sprijin al economiei naționale sau momeala din vârful cârligului undiţei

.com

Moștenire a guvernării Cîțu din “Guvernul Meu”, știm noi al cui, acest PNNR, care, dacă judecăm după denumire, ar fi trebuit să ne aducă, prin reformele structurale impuse în accesarea fondurilor, mai aproape de nivelul dezvoltării statelor vechi membre al UE, s-a dovedit o piatra greu de spart pentru orice derulator, din cauza condiţionalităţilor haotice sau fără legătură puse de inițiator, pe motive numai de el știute. Probabil că, de asta, s-a propus să monitorizeze implementarea PNRR, căci mai vroia să mai acopere din bâlbele cuprinse în el.

Din păcate, presupusele reforme, optimizările și alte ”inovații”, nu au fost incluse în program, pe baza experienței statelor vestice, ca rezultanta a experienței acumulate în exercițiile financiare istorice, ci au fost lăsate la latitudinea membrilor UE, nou intrați, care au aplicat la acest fond de sprijin, pe care toți membrii UE l-au aprobat.

Din păcate, iar, soarta a făcut ca de acest proiect să răspundă o persoană care, din CV-ul său publicat, din declarațiile sale politice și nu numai, nu a dovedit o experiență, nici culturală, nici managerială, nici financiară, de excepție, care să-l recomande pentru acel post. Nu spun, prin asta, că ar fi trebuit să aibă în CV-ul său un start-up gen UiPath-Iași, dar totuși ceva ar fi trebuit să existe, măcar pentru dânsul, zic eu, că nu se va face de râs cu inepții visate, dar neutilizate de nimeni, într-o lume în care informația nu mai e ca ce a fost în anii ’90. Și nici viteza de diseminare.

Vedem că din priceperea d-lui Ghinea-USR, căci despre dansul e vorba, a rezultat un plan cu nenumărate jaloane, condiționalități la încasarea tranșelor de împrumut sau grant-uri, greu de reținut, dar și mai greu de aplicat, ca să nu ratezi încasarea tranșei. Pentru că nu a fost public niciodată, nici înainte de a fi aprobat, nici după, este greu să pot emite o opinie concretă asupra condiționalităților și “reformelor”incluse. Dar poți să speculezi că cine l-a consiliat pe dl. Ghinea, a avut ceva gânduri necurate, care, dacă am putea citi tot PNNR cu anexe, ar putea fi relevate şi eliminate.

Nu mă pot abține să nu observ cearta dintre actorii responsabili de implementare, din guvern, pasarea răspunderii de la un minister la altul, timp în care despre celelalte programe - POIM, POSDRU, și altele, nu se mai vorbește, deși sumele incluse acolo sunt cel puțin duble față de PNNR, și condiționalitățile nu sunt legate de reforme structurale. Normal (oare?), că la programele de investiții, pentru perioada 2014-2020, cum am văzut, procentele de absorbţie au fost mediocre spre slabe. Motivul? Pe lângă documentele care le cerea Comisia Europeană la proiecte depuse, am mai pus și noi prin UAT-uri tot felul de birocrații, (la asta suntem buni, rău) să simtă cel care aplică, că nu-i așa ușor să accesezi fonduri europene. Așa am continuat și în programul 2021-2027, încăpățânarea de a continua ce a mers prost în etapa anterioară, făcând mult rău dezvoltării economiei țării, lipsită de infrastructură, de resurse pentru investiții industriale, de logistică necesară unei economii dezvoltate. De capital românesc, mă scuzați, e greu să vorbești de ceva ce nu există, numai în speranța că o să-l găsești pe undeva. Nu e Fata Morgana.

Nu cred că, în esență, acest PNNR a fost un lucru rău pentru țară. După ce am văzut timp de un an, desfășurarea îndeplinirii jaloanelor în stil comic, după ce s-au bătut cu pumnul în piept, actualii guvernanți, că modifică prevederile PNNR, și că nu sunt de acord ca să lase cea mai vulnerabilă categorie de cetățeni la cheremul unor iresponsabili timp de 50 de ani cu un procent de 9.4% din PIB, fond de pensii, sunt convins că nici actualii guvernanți nu știu, sau nu doresc rezolvarea situației seniorilor, așa cum în alte țări vedem că seniorii nu au probleme existențiale, după vârstă activă, ba mai mult, călătoresc mult, să-și poată satisface curiozități nerealizate în perioada activă. Și n-am prea auzit să se plângă de venitul lor la pensie.

Pentru că domnii aflați acum la conducerea țării, dacă erau convinși că trebuie rezolvată problema pensionarilor, anulau prorogarea Legii 127, dată de Ludovic Orban cu ajutorul d-nei Violeta Alexandru, încă din 2021 când au preluat în coaliție puterea, rezolvau problema inechităților, care de 3 ani se adâncește și mai mult, timp în care milioane de pensionari sunt lipsiți de resurse echitabile care li se cuvin, dar plătesc cu vârf și îndesat prețuri astronomice la utilități, la alimente, servicii sanitare, fără că cineva să facă corelarea între majorările de tarife de utilități și veniturile cetățenilor. Dar știu să amintească de fiecare dată că dau compensări la cei cu venituri sub 3000 lei, că dau ajutoare pentru încălzire la cei cu venituri sub 2000 lei și alte pomeni, prin care încearcă să-și atragă prozeliți pentru alegerile din 2024. Nu cred că mai ține cu acest tip de momeală, atât timp cât undița o țin tot cei care au promis ceva în 2019, și n-au făcut ce au promis.

Digitalizarea dosarelor de pensii arată că “Muncile lui Hercules”, nu se mai termină, ba mai sunt 3 milioane, ba mai au numai 3-4 luni și încheie, dar despre formula de calcul pentru rezolvarea inechităților… nu a ajuns coaliția la un consens și deci nu se poate calcula. Ce contează că a fost depășit termenul de decembrie 2022 pentru legea pensiilor speciale, care toți spun că nu există ca termen în legislație, dar CE ne comunică letric că trebuie să rezolvăm problema pensiilor speciale. Să mai înțeleagă cineva ce se întâmplă…

Inflația, ne comunică dl. Isărescu, va tinde să ajungă la 7-8% la sfârșit de an, deci va avea un trend destul de pronunțat de încetinire a creșterii prețurilor, nu de ieftiniri, cum cred conaționalii noștri, bine pregătiți în economia capitalistă, absolvită cu mastere și doctorate, care dacă s-ar aplica în practică, ar face invidioși până și pe marțieni, klingonieni și alte națiuni galactice prietene. De asta nu avem cum să vedem că există un reviriment al nivelului de trai, dacă în continuare prețurile cresc la toate categoriile, mai puțin cele plafonate. Dar nu facem nimic pentru a readuce corelarea prețuri energetice-salarii, la echilibrul dinainte de 2021. De ce? Pentru că inflația, cu umflarea facturilor la utilități, aduce mulți bani la buget și deci statul ne decavează cu bună știință, dând apoi, țintit, numai unor categorii de populație, ceva ajutoare, dar nu să le ajungă, ci ca să nu moară de foame sau frig.

Ceilalți, trebuie să fie fericiți că nu li se mai măresc taxele de altă natură, să nu se mai preocupe de coșul zilnic sau lunar, căci e o utopie, la care și INS, după cum s-a văzut în ultimul an, a renunțat, nu de alta, dar se făcea de râs, sau îi făceau de râs pe guvernanți, la alegere.

Ce contează că peste 40% din venituri se duc acum pe alimente, că impozitele și taxele s-au majorat, că facturile la utilități care ar trebui să fie de 10-15% din venituri, acum la unele familii acoperă venitul total, iar la majoritatea depășesc 60%. Păi cum rămâne cu concurență echitabilă între membrii UE, care ne-a făcut de multe ori să pierdem, fără vină, din venitul nostru individual, ca să nu fim acuzați de concurență neloială. Acum loialitatea e băgată sub covor. Piața utilităților cu speculanții săi își vede liniștită de treaba, scăzând vertiginos, dar la noi tarifele sunt la fel ca în noiembrie-decembrie 2022. De…, latentă, ar spune unii profesioniști.

Dar de ce nu s-a trezit domnișoara asta (de latenţă e vorba) și atunci când, imediat ce preturile pe bursă au crescut, a doua zi şi prețurile utilităților erau aliniate. Cel puțin la carburanți, așa s-a întâmplat. Atunci n-a vrut să se deranjeze din somnul de frumusețe, probabil, d-ra latenţă. Și benzinarii atât au așteptat. Cum s-au prins că latenţa doarme, au ridicat prețurile să nu cumva să piardă zerourile de după virgulă. Consiliul Concurenţei sigur a marcat un nou reper (mark) pe harta economica a tarii, dar fără să ia vreo măsură, ca doar de aia e piața liberă, fiecare face ce vrea, nu?

Momeli dintr-astea cu ajutoare la cei în suferință, cu sprijin la plata utilităților, cu tichete de masa, etc., vor mai fi, pentru că, așa cum am mai spus, până nu avem un nivel de educație corespunzător epocii pe care o trăim, e greu să facem față la provocările induse de politicienii actuali, pregătiți să sacrifice tot și pe toți, mai puțin pe ei și ai lor, pentru iluzia că fac bine țării, că au respect pentru bunicii și părinții noștri, că nimic nu e imposibil când vine vorba de propășirea și bunăstarea românilor. Dar care, din păcate, nu se întrevede, nici măcar din tunelul în care am intrat în noiembrie 1996 și n-am mai ieșit. Pentru că n-am găsit luminița, sau n-am văzut-o. De orbit, nu poate fi vorba.

PNNR este o altă încercare de modernizare a societății românești, care o să aibă același deznodământ ca “România educată”- eşuează şi el. Și asta pentru că nu avem oameni politici bine pregătiți în domeniul macro-economic, capabili să reacționeze la inputurile piețelor, să ia decizii, uneori riscante, dar necesare, ca peste o etapă sau două, să culeagă și rezultate pozitive, nu ca investițiile unui fost prim-ministru, care nici în ziua de azi nu se văd. Și nici nu s-a adunat vreun profit de pe urma lor. Dar împrumuturi s-au făcut, de acum avem dobânzile cele mai mari din UE.

Teoria cu undița din filozofia antică este valabilă și astăzi. Nu-i da omului pește, dă-i o undița, pește prinde și singur. Așa se dezvoltă o societate, o țară, o generație. Cu momelile puse în vârful cârligului, azi când toată lumea știe pe toată lumea – informația, bat-o vina - greu să mai convingi pe cineva să cadă în plasă. Căci, dacă o face, își merită soarta. Nu știu noi, ceilalți, ce vină avem… Pentru că de plătit, plătim cu toții.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

