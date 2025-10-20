România poate pierde 230 de milioane de euro din PNRR ca efect al deciziei CCR privind pensiile magistraţilor. Guvernul vrea să vadă motivarea deciziei, anunță ministrul Pîslaru

Autor: Mihai Diac
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:06
283 citiri
România poate pierde 230 de milioane de euro din PNRR ca efect al deciziei CCR privind pensiile magistraţilor. Guvernul vrea să vadă motivarea deciziei, anunță ministrul Pîslaru
Ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Bolojan, Dragoș Pîslaru - Foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a avertizat că România are un "jalon din PNRR" care se referă la reforma pensiilor magistraţilor, iar neîndeplinirea acestui jalon ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR.

Ministrul Pîslaru a prezentat această situație într-o intervenție la postul B1 Tv, imediat după ce CCR a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, informează Ziarul Financiar.

„Există un jalon din PNRR pentru reforma pensiilor magistraţilor, care, dacă nu este îndeplinit, am putea pierde 230 de milioane de euro. Aşteptăm motivarea CCR pentru a înţelege dacă există probleme de formă sau de conţinut. Din perspectiva PNRR-ului, avem timp până pe 28 noiembrie să găsim o soluţie, iar dacă nu reuşim, am putea pierde banii. Toţi românii sunt egali în faţa legii, iar Guvernul va continua să caute o soluţie”, a explicat ministrul Dragoş Pîslaru.

Verdictul de neconstituționalitate s-a luat, la CCR, cu scorul de 5 la 4. Decizia CCR s-a luat pe motive extrinseci - care țin de procedura legislativă, nu de conținutul propriu-zis al legii. Cu alte cuvinte, CCR nu a analizat fondul prevederilor legii de modificare a pensiilor speciale, ci a analizat criteriile juridice legate de modul în care legea a fost adoptată de Guvern. Pentru această lege, premierul Bolojan își asumase răspunderea în fața Parlamentului.

Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a refuzat să se pronunțe asupra oportunității ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, subliniind că decizia de a demisiona îi revine...
Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
Curtea Constituțională (CCR) a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale ale magistraților, luni, 20 octombrie, dar Guvernul mai are opțiuni pentru a reuși adoptarea ei. Reformele...
#pnrr romania, #CCR pensii speciale, #pensii speciale magistrati, #pensii speciale magistrati CCR, #dragos pislaru , #Justitie
