Bolojan a luat decizia finală. Cum vor fi finanțate proiectele de transport și dezvoltare locală. Unde se duc banii din PNRR

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 20:47
281 citiri
Segmente din Autostrada Moldovei au fost scoase din PNRR. FOTO Facebook/Cristian Pistol

După discuțiile cu miniștrii Transporturilor și Dezvoltării privind prioritizarea investițiilor prin PNRR, premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 26 august, că proiectele de transport și dezvoltare locală care vor fi gata până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România ca ținte de investiții prin PNRR, vor fi în continuare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

"Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au continuat astăzi cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR.

Proiectele de transport și de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, precum și cele asumate de România drept ținte de investiții prin PNRR vor fi în continuare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanțare din PNRR", scrie într-un comunicat al Guvernului.

Pentru celelalte proiecte, precum unele loturi din Autostrada Moldovei, vor fi identificate alte surse de finanțare, se mai arată în comunicat.

Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a comunităților locale, vor fi identificate surse de finanțare din Programul Operațional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanțare europene sau naționale.

”Pentru mediul economic și pentru dinamica implementării proiectelor este esențial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte și etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanțare. Obiectivul nostru ferm este să menținem un nivel cât mai ridicat al investițiilor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei – A7, precum și proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, discuțiile s-au concentrat pe investițiile incluse în componenta ”Valul Renovării”, achiziționarea de vehicule nepoluante de către comunitățile locale și susținerea mobilității urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din cadrul PNRR.

