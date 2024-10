Ciolacu îl contrazice pe ministrul Proiectelor Europene "Nu pierdem niciun ban". Cât timp mai are România pentru reformele din PNRR

Premierul Marcel Ciolacu îl contrazice joi, 10 octombrie, pe ministrul proiectelor europene, Adrian Câciu, care a spus că România ar putea pierde până la 500 milioane de euro din tranșa a treia din PNRR. Motivul ar fi reformele cerute de Comisia Europeană, a căror implementare întârzie, dar ar trebui finalizată în următoarele 6 luni.

"Nu pierde niciun ban, vă rog mult, opriţi-vă, că nu facem bine, nu facem bine românilor, nu facem bine economiei. Vă spun eu: nu pierdem niciun ban. Un incompetent la Energie a făcut selecţii cum credea el, ca prin '92- '96, că merge cu şmecherii. N-a mers la comisie şmecheria, să pui angajatul tău să-ţi facă subiectele unde merge naşul. Oamenii ăia între timp au informaţii, că există presă liberă în România şi datorită dumneavoastră Comisia Europeană are toate informaţiile şi a spus: avem o rugăminte, reluaţi procedurile că pierdeţi bani. O să şi spună Comisia acest lucru, s-au şi reluat. La AMEPIP s-au reluat. Am vorbit ieri cu secretarul general, aţi văzut la AMEPIP şi-au şi dat demisia, că sunt oameni mai cu mintea la ei. Ieri, după şedinţa de guvern, am vorbit cu secretarul general, mi-a spus: domnule, procedura într-o lună, o lună şi jumătate se finalizează, deci aceea vor fi primii bani pe care îi recuperăm ", a declarat Marcel Ciolacu.

Ads

Premierul a adăugat că o problemă în discuţie o reprezintă fondurile aferente proiectului metroului de la Cluj-Napoca, unde s-ar fi pierdut 300 milioane de euro.

"Ce am înţeles şi nu am detalii, dar domnul Câciu o să iasă să detalieze. Am înţeles totuşi că rămâne problema cu metroul de la Cluj, unde, acolo, e vorba de nerecuperarea sumelor", a completat Ciolacu.

Şeful Executivului a făcut precizările, joi, la finalul vizitei pe care a efectuat-o la Fabrica Mondelez din comuna Clinceni, judeţul Ilfov.

România poate pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3, în valoare totală netă de 2 miliarde de euro. Guvernul are la dispoziție șase luni să îndeplinească jaloanele restante și să mai recupereze din bani.

Ads