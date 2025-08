România pierde bani serioși din PNRR. Cele mai mari lovituri le primesc construcțiile de autostrăzi și spitale

Bugetul de 28,5 miliarde de euro al PNRR-ului României va fi redus semnificativ în urma negocierilor purtate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană, arată analiza Monitor PNRR. În cadrul discuțiilor finale de la București, Céline Gauer, șefa Direcției PNRR din CE, a urmărit să stabilească exact cât din suma inițială va trebui „scoasă” din planul național.

Conform raportului, stadiul implementării proiectelor românești se întinde undeva la mijlocul clasamentului european, însă ritmul de îndeplinire a jaloanelor rămâne cea mai mare problemă: România înregistrează cele mai multe jaloane suspendate sau neîndeplinite dintre toate statele membre. Întârzierile în depunerea Cererilor de Plată, combinate cu deficitul bugetar, fac imposibilă finalizarea unor investiții înainte de termenul limită de 31 august 2026. Deși Parlamentul European a propus prelungirea acestui termen, Comisia nu a susținut-o.

Guvernul își propune să limiteze pierderile renunțând la acele jaloane și investiții care nu mai pot fi finalizate și transferând proiectele realizabile din componenta de împrumuturi spre cea de granturi. Practic, se încearcă mutarea unor cheltuieli pe bani nerambursabili, iar cea mai disputată chestiune este cuantumul sumelor de împrumut de care România va renunța. Executivul condus de premierul Bolojan speră să reducă aceste pierderi la aproximativ 5,5–6 miliarde de euro, în timp ce Bruxelles-ul estimează că deficitul se apropie de 8 miliarde de euro.

Cele mai serioase pierderi: Infrastructura de transport și sănătate

Argumentele Comisiei se bazează pe faptul că România are proiecte majore cu grad de implementare de 0% sau sub un singur procent, iar încrederea Bruxelles-ului a fost afectată de trei ani în care PNRR-ul s-a derulat cu „frâna trasă”. În plus, oficialii europeni au refuzat includerea investițiilor din programul Anghel Saligny pentru apă-canal și nu au acceptat nici prelungirea termenului-limită, deși guvernul român a arătat că dispune doar de un an pentru a finaliza tot.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că negocierile vor continua în transparență și că lista proiectelor care urmează să fie eliminate din PNRR se află încă în curs de definitivare în interiorul guvernului. Cele mai serioase pierderi vor veni însă din domeniul infrastructurii de transport și al sănătății: autostrăzile și spitalele rămân vizate, deși investițiile deja efectuate nu vor fi cerute înapoi. Bruxelles-ul a decis să nu mai finanțeze finalizarea multor secțiuni din autostrada A7, sectorul Ploiești–Pașcani pierzându-și astfel subvențiile din cauza neconformităților identificate la licitații.

