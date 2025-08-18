Ședință PSD pentru poziționarea față de proiectul privind suspendarea unor finanțări PNRR și Anghel Saligny: ”Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 18 August 2025, ora 07:16
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Facebook /Sorin Grindeanu

Conducerea PSD discută luni, 18 august, despre proiectul de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democrații decid cum se vor poziționa cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă care ar prioritiza investițiile, despre care spun că „nu se bazează pe un consens” între partidele din coaliţia de guvernare.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni, de la ora 11.00, în sistem hibrid, cu participare fizică şi on-line, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff nr. 10.

Social-democraţii vor discuta în primul rând apariţia în transparenţă a ordonanţei de urgenţă care prevede suspendarea finanţărilor pe programul Anghel Saligny şi PNRR, pentru proiectele care au un grad de realizare mic sau încă nu au fost demarate.

PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.

„Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă, după ce proiectul a fost făcut public. Social-democraţii afirmă că au exprimat foarte clar şi foarte ferm decizia de a nu mai susţine nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului.

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”, a mai transmis PSD.

Suspendarea unor investiții, necesară pentru „atenuarea riscului fiscal iminent”

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus săptămâna aceasta dezbaterii publice o Ordonanţă de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Documentul este necesar, potrivit iniţiatorilor, pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea proiectelor de infrastructură şi se referă la proiectele finanţate prin PNRR şi Anghel Saligny.

Ordonanţa prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a unor noi angajamente legale pentru proiecte de investiţii nou finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală etapa I şi etapa a II-a, Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" şi Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuţie de lucrări, aferente proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

PSD critică actuala formă a proiectului de OUG care suspendă finanțări din PNRR. „Nu putem accepta ca investițiile avansate să depindă de o decizie arbitrară”
Social-democrații consideră că actuala formă a proiectului de Ordonanță de Urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie „revizuită”, în contextul în care vocea...
PNRR ar urma să fie suspendat. Guvernul pregătește OUG pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanță de urgență care ar urma să aducă schimbări majore pentru PNRR și programe...
#PNRR, #Anghel Saligny, #PSD, #sedinta BPN PSD, #suspendare finantare europeana , #PSD
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

