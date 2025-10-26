România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 16:55
161 citiri
România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
Comisarul european Valdis Dombrovskis FOTO Facebook/Valdis Dombrovskis

Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, va face o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru a discuta cu autoritățile române despre evoluţiile bugetare și economice, implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, anunță Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita mai multe proiecte finanţate prin PNRR, alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. În aceeași zi, Valdis Dombrovskis se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la sediul BNR, pentru discuții privind contextul macroeconomic și politicile monetare în raport cu obiectivele europene.

Marți, 28 octombrie, agenda oficialului european include întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul finanţelor Alexandru Nazare, precum şi cu membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanţe şi afaceri europene din Senat și Camera Deputaţilor.

Tot marți, de la ora 11:30, comisarul Valdis Dombrovskis va susține o conferință de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, în care vor fi prezentate concluziile discuțiilor și direcțiile viitoare de cooperare între Guvernul României și Comisia Europeană.

Vizita comisarului european are loc într-un moment în care România se află sub presiune pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și pentru menținerea echilibrului bugetar, în condițiile în care deficitul și reformele asumate rămân sub supravegherea atentă a Bruxelles-ului.

Potrivit oficialilor europeni, întâlnirile vor viza atât stadiul absorbției fondurilor europene, cât și măsurile de creștere a competitivității economice și reformele din administrația publică incluse în PNRR.

România a scăpat de creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot i-a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi
România a scăpat de creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot i-a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi
România a înlocuit un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea gap-ului de TVA cu unul ce prevede o serie de sarcini suplimentare, mai dure și...
Gură de aer pentru România: jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. La acest capitol țara noastră are 30% grad de necolectare, cel mai ridicat din UE
Gură de aer pentru România: jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. La acest capitol țara noastră are 30% grad de necolectare, cel mai ridicat din UE
Jalonul privind reducerea gap-ului de TVA din PNRR a fost înlocuit, în urma renegocierilor cu Comisia Europeană, cu „măsuri structurale și legislative de întărire a capacității...
#PNRR, #comisar european, #bani, #reforma, #deficit bugetar , #PNRR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o planta aparent banala. Doru vinde cu 50 lei kilogramul

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
  2. Parcul fotovoltaic din România deținut de cel mai bogat ucrainean va putea alimenta până la 50.000 de gospodării FOTO
  3. Motivele pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  4. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  5. Planeta sub asediu. Industriile care ne otrăvesc viitorul și cum lipsa taxelor pe carbon le lasă nepedepsite
  6. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  7. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  8. Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
  9. Telefonul pe silențios, noua formă de detox digital. Notificările te stresează fără să-ți dai seama. Cum explică psihologii
  10. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa