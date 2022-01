Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a declarat joi, 27 ianuarie, că țara noastră este la zi în privința obiectivelor asumate în Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă și că nu există o discuție privind renegocierea PNRR.

”România este un stat care şi-a îndeplinit obiectivele din PNRR, până în prezent. Este unul dintre statele, în primul rând, care a semnat PNRR. Mai sunt încă cinci state europene care încă nu au semnat PNRR, aici mă refer la Bulgaria, Ungaria, Polonia, Suedia şi Olanda, care nu au încă PNRR. Faptul că am reuşit să închidem jaloanele de la finalul trecut a dat o notă de seriozitate şi am arătat angajamentul nostru clar că vom implementat PNRR şi există un feedback pozitiv din punctul ăsta de vedere din partea Comisiei Europene. (...) Nu există niciun fel de discuţie privind renegocierea PNRR”, a afirmat Dan Vîlceanu, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.

Ministrul a mai spus ţara noastră are în testare un sistem IT de monitorizare pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

”De asemenea, suntem unul dintre statele europene care a reuşit să aibă un sistem IT pentru monitorizarea PNRR. Este acel sistem de la MIPE prin care comunicăm şi cu Comisia. Acolo sunt încărcate datele pentru ca toţi partenerii din PNRR să aibă acces la informaţii, să poată încărca informaţii. Cele mai multe state nu au reuşit să aibă acest sistem IT. România este unul dintre statele, probabil singurul în acest moment, care are acest sistem implementat. Aşteptăm doar ca Autoritatea de Audit să facă auditul asupra sistemului şi practic putem să încărcăm în el date. El este în testare. L-am testat cu Comisia. Lucrurile sunt foarte bune”, a completat Vîlceanu.

El a mai precizat că la nivelul fiecărei instituţii coordonatoare de reforme din PNRR va exista o altă componentă IT care va face legătura cu acest sistem de la MIPE şi, odată cu finalizarea tuturor procedurilor de înfiinţare a unităţilor de implementare din partea fiecărei instituţii coordonatoare de reformă, se va desfăşura o auditare privind întregul sistem, lucru prevăzut în procedura specificată în PNRR.

Recent, ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că PSD va cere în coaliție renegocierea cu Comisia Europeană a plafonului de cheltuieli pentru pensii din PNRR. În prezent, aceste cheltuieli nu trebuie să depășească 9,4% din PIB.

