Guvernul a fost avertizat din ianuarie că am putea pierde bani din PNRR. Nazare: Pachetul I de măsuri a arătat Comisiei că „ne-am ținut de cuvânt”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent, într-o intervenție televizată, că riscurile ca România să piardă fondurile europene erau cunoscute de Executiv încă din ianuarie, însă măsurile luate până acum au oferit țării credibilitate în fața Comisiei.

Nazare a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că riscul suspendării fondurilor europene nu a apărut în vară, fiind semnalat de Comisia Europeană în ianuarie, aprilie și abia a treia oară la începutul lunii iunie 2025. „Procedura a fost declanșată, dar am avut un Consiliu care ne-a evaluat pozitiv, iar mesajul către Parlament a apreciat pașii făcuți”, a declarat Nazare, adăugând că măsurile luate vara aceasta de guvern au arătat că România „s-a ținut de cuvânt” în negocierile cu Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, consiliul din 10 octombrie și cel din noiembrie, când vor avea loc evaluarea procedurii de deficit excesiv, adoptarea noului buget PNRR și discuțiile legate de evitarea suspendării fondurilor sunt următoarele borne importante pentru economia românească. Sancțiunile pe care le riscă România dacă nu ar fi făcut niciun fel de pas în echilibrarea decalajelor economice s-ar fi tradus într-o pierdere a cel puțin 10% din banii direcționați de Bruxelles către țara noastră pentru 2026. „Uitându-mă la rezultate, cred că suntem pe un drum bun”, a completat șeful de la Finanțe.

Amintim că România a reușit să atragă doar 10 miliarde de euro din cele aproape 30 puse la dispoziție de Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În prezent, există încă o sumă consistentă blocată în reformele în legătură cu care Curtea Constituțională se va pronunța abia la începutul lunii octombrie.

