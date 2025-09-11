"PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"

Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) drept ”un insucces parţial”, arătând că România accesează, în cadrul acestuia, aproape integral partea de granturi, însă va pierde mare parte din împrumuturile cu dobânzi foarte mici, în cuantum de miliarde de euro.

”PNRR este un insucces parţial, în sensul că o să vedem rezultatul în august anul viitor, pe partea de granturi, deci de banii gratuiţi pe care Uniunea Europeană ni-i acordă, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva peste 95%, deci banii pe care România i-a luat. Mai erau cam 13 miliarde de euro care le-au pus aşa, împrumuturi la dobânzi foarte mici, şi o parte importantă din banii ăştia o să-i pierdem”, a declarat Nicuşor Dan, în seara de miercuri, 10 septembrie, la TVR 1.

Întrebat, în contextul în care România pierde sume importante din PNRR, dacă ţara are capacitatea de a accesa fondurile prin programul SAFE, care reprezintă, de asemenea, împrumuturi cu dobânzi foarte accesibile pentru dezvoltarea capacităţii de apărare, preşedintele a răspuns că îşi doreşte ca experţi ai României să fie prezenţi la Bruxelles, iar experţi europeni să evalueze progresul României pentru ca ţara să poată ”corecta în timp real” ce este de corectat şi să poată accesa cele aproape 17 miliarde de euro până în anul 2030.

”Capetele celor două autostrăzi, A7 şi A8, tocmai pentru că ele fac legătura cu Ucraina şi cu Republica Moldova, sunt incluse în acest program şi, în felul ăsta, nu trebuie să ne împrumutăm, cum am spus, de pe piaţă, la dobânzi mari, pentru a finaliza Autostrada Moldovei şi autostrada care pleacă din regiunea Moldovei către Transilvania, Autostrada Unirii. De asemenea, portul Constanţa şi sunt alte... infrastructuri cu utilizare duală, şi civilă, şi militară”, a explicat şeful statului.

