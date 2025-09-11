"PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 23:00
397 citiri
"PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) drept ”un insucces parţial”, arătând că România accesează, în cadrul acestuia, aproape integral partea de granturi, însă va pierde mare parte din împrumuturile cu dobânzi foarte mici, în cuantum de miliarde de euro.

”PNRR este un insucces parţial, în sensul că o să vedem rezultatul în august anul viitor, pe partea de granturi, deci de banii gratuiţi pe care Uniunea Europeană ni-i acordă, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva peste 95%, deci banii pe care România i-a luat. Mai erau cam 13 miliarde de euro care le-au pus aşa, împrumuturi la dobânzi foarte mici, şi o parte importantă din banii ăştia o să-i pierdem”, a declarat Nicuşor Dan, în seara de miercuri, 10 septembrie, la TVR 1.

Întrebat, în contextul în care România pierde sume importante din PNRR, dacă ţara are capacitatea de a accesa fondurile prin programul SAFE, care reprezintă, de asemenea, împrumuturi cu dobânzi foarte accesibile pentru dezvoltarea capacităţii de apărare, preşedintele a răspuns că îşi doreşte ca experţi ai României să fie prezenţi la Bruxelles, iar experţi europeni să evalueze progresul României pentru ca ţara să poată ”corecta în timp real” ce este de corectat şi să poată accesa cele aproape 17 miliarde de euro până în anul 2030.

”Capetele celor două autostrăzi, A7 şi A8, tocmai pentru că ele fac legătura cu Ucraina şi cu Republica Moldova, sunt incluse în acest program şi, în felul ăsta, nu trebuie să ne împrumutăm, cum am spus, de pe piaţă, la dobânzi mari, pentru a finaliza Autostrada Moldovei şi autostrada care pleacă din regiunea Moldovei către Transilvania, Autostrada Unirii. De asemenea, portul Constanţa şi sunt alte... infrastructuri cu utilizare duală, şi civilă, şi militară”, a explicat şeful statului.

România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan
România are nevoie de un proiect de țară, "care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează un deputat PSD. Altfel, avem "reformele cu barda" ale lui Bolojan
România are urgent nevoie de un proiect de țară, acesta fiind "fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare", avertizează deputatul Mihai Fifor (PSD), fost ministru al...
Nicușor Dan anunță că România va acționa la fel ca Polonia, dacă va fi cazul: „Procedurile sunt pregătite. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Nicușor Dan anunță că România va acționa la fel ca Polonia, dacă va fi cazul: „Procedurile sunt pregătite. Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a acționa prompt, în eventualitatea în care și-n țara noastră s-ar petrece un incident precum cel din Polonia, a transmis...
#PNRR, #pnrr romania, #Nicusor Dan, #imprumuturi Romania, #autostrazi Romania, #granturi , #PNRR
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Adevarul.ro
Cum incearca Kremlinul sa ascunda prezenta reala a lui Putin. Secretul birourilor identice in care apare dictatorul rus

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
  2. Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde
  3. Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
  4. Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"
  5. "PNRR este un insucces parțial", recunoaște Nicușor Dan. "O parte din banii ăștia o să-i pierdem"
  6. 35 de medicamente noi incluse de Ministerul Sănătății pe listele de compensate. Pacienții care vor beneficia de tratamente mai ieftine sau gratuite
  7. Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a fost atacată și ucisă de câinele familiei
  8. Dispută între Budapesta și Varșovia, după invazia dronelor rusești. Soluția este o pace rapidă în Ucraina, susține Orbán. "Nu, Viktor", răspunde ministrul polonez de Externe
  9. Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
  10. Ministrul Energiei, discuții cu delegația FMI, despre efectele eliminării plafonării prețurilor. Românii plătesc printre cele mai ridicate facturi din Europa