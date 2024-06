Când vor fi listate la bursă cele trei companii de stat cerute prin PNRR: "Unii ar vrea, alţii nu prea"

Documentele prin care se aprobă Planul Național de redresare și Reziliență (PNRR) al României prevăd ca un număr de cel puțin trei companii de stat din energie și transport să fie restructurate sau listate la bursa de la București. Adrian Ţuţuianu, secretarul general adjunct al Guvernului, a declarat vineri, 7 iunie, că o decizie despre care sunt aceste companii va veni până în septembrie.

Fostul senator Țuțuianu a făcut declarațiile în timpul Forumului Asociației Române pentru Relația cu Investitorii (ARIR), transmite Agerpres. Demnitarul spune că a prezentat Guvernului condițiile de listare la bursă în urmă cu o lună și subliniază că îndeplinirea acestui criteriu este importantă și pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul aprobat de Consiliul Uniunii Europene pentru finalizarea restructurării sau listării este al doilea trimestru din 2026.

"Am prezentat în Guvern, în urmă cu o lună, o informare privind condiţiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească aceste companii. Le-am elaborat în urma unei discuţii pe care am avut-o şi cu Bursa de Valori şi ASF. Sunt condiţii cunoscute, prevăzute de Legea 24 şi regulamentul de aplicare, nu am inventat nimic, şi sper ca undeva până în septembrie să decidem care sunt cele trei companii. Şi aici sigur că există aşa multe discuţii. Unii ar vrea, alţii nu prea ar vrea. Este de înţeles această chestiune pentru că există, dacă vreţi, şi o anumită reticenţă în instituţiile publice de a transpune toate reformele la care ne-am obligat. Şi treaba noastră, a celor care suntem în contact direct cu OCDE, este să convingem că reformele sunt necesare şi trebuie transpuse pentru a ne îndeplini obiectivele pe care le avem. Deci undeva în toamnă vom şti care sunt cele trei şi ştiţi foarte bine că procesul de cotare la cota unei pieţe reglementate necesită undeva până la un an jumătate - doi ani de zile, până faci selecţia, şi aşa mai departe a celor cu care desfăşori această procedură. Termenul stabilit prin PNNR este trimestrul II 2026", a spus Adrian Ţuţuianu.

El a explicat că există un grup de lucru pe această temă, pe care îl conduce şi din care fac parte reprezentanţi din Ministerul Transporturilor, Ministerul Energiei şi Secretariatul General al Guvernului.

Adrian Ţuţuianu consideră că soluţia potrivită constă în listarea companiilor, iar aceasta să se facă nu doar prin vânzarea de acţiuni, ci mai degrabă printr-o majorare de capital social.

"Vă dau un exemplu, Metrorex-ul, ca să poată să-şi extindă reţelele are nevoie de bani. Şi atunci mecanismul acesta al majorării de capital social, prin care să aduci investitorii privaţi la o întreprindere publică, îl consider foarte util şi generator de efecte pozitive în economie", a spus Adrian Ţuţuianu.