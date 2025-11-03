Ministrul Finanţelor crede că anul viitor este anul PNRR-ului. "Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva"

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au fost alocaţi bani mai mulţi pentru investiţii, comparativ cu anul trecut.

”În acest an, prin rectificare, am asigurat un spaţiu de 152 de miliarde pentru investiţii. E mult mai mult decât anul trecut. Dar anul viitor este anul PNRR-ului. Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva. Pentru că până în august trebuie să luăm bani. E crucial să luam, e crucial, pentru că nu mai avem o extindere de termen. Nu-i putem lua decât până în august şi în mod cert, cu cât absorbim mai mulţi bani, cu atât se va reflecta şi în creşterea economică. Deci, pe de-o parte trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene şi după aceea să eficientizăm cheltuielile cât mai bine şi în central şi în local”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3, duminică seară.

Nazare a precizat că dacă nu ar fi fost luate măsuri de către guvern, situaţia României ar fi fost mai rea.

”Situaţia generală ar fi fost mult mai rea dacă nu luam măsurile la momentul respectiv. (...) Eu cred că economia îşi va reveni. Cred sincer că România îşi va reveni. Şi bineînţeles că ţine de noi, ţine de cum ne comportăm la guvernare şi ce facem, fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem şanse, avem premisele de revenire a economiei în 2026”, a precizat Nazare.

Ads

Ministrul a comentat și despre creşterea accizelor la mai multe produse și a recunsocut că din acest motiv a scăzut consumul, însă a precizat că abia spre finalul anului se vor evalua efectele acestei scăderi.

”La accize am avut în aceste trei luni un efect al anunţului. Deci, din momentul în care am anunţat deciziile, am avut o cheltuială mai mare, am încasa mai mult, după care am avut un recul oarecum aşteptat”.

El recunoaşte că a scăzut consumul: ”Da, a scăzut consumul. Da, e cert, dar e prematur să vorbim despre efectele acestei scăderi. Aceste efecte le putem evalua într-un număr de luni. Adică la finalul anului o să vedem exact care au fost efectele. Sunt efecte, dar să vedem cât se menţin ele”.

Nazare a precizat că este nevoie de mesaje echilibrate în această perioadă, pentru a nu se ajunge la o criză mai mare prin săderea drastică a consumului: ”Trebuie să dăm un echilibrat. În primul rând, în continuare avem o prognoză de creştere pentru 2025, dar e o creştere mică, da. Comisiile de prognoză au anunţat un 0,6% creştere pe acest an, dar avem şi o prognoza optimistă pentru anul viitor. Da, este 1,2%.

Ads

Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde şi cu 10 miliarde în granturi, deci 10 miliarde în granturi pentru anul viitor. Aceste granturi, sume nerambursabile, se vor reflecta în creşterea economiei. Şi nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare”.

Primul pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru scăderea deficitului, care a intrat în vigoare la 1 august, a impus, între altele, majorarea accizelor la mai multe produse, printre care benzină şi motorină, alcool, şi ţigări.

Nivelul a crescut în medie cu aproximativ 10%. O nouă creştere de 10% este programată de la 1 ianuarie 2026.

Ads