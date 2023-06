România nu se poate încadra în termenele limită pentru absorbția totală a fondurilor PNRR. Efectele dramatice pentru deficitul bugetar

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Adrian Câciu a anunțat recent pe canalele sale sociale că un obiectiv important în mandatul său din Cabinetul Ciolacu îl ocupă aducerea la zi și implementarea reformelor din PNRR. În prezent, România are global o rată de absorbție de 4% din potențialul fondurilor PNRR, iar economiștii explică faptul că actualul deficit bugetar de 4.4% din PIB este direct dependent de planul de absorbție al 100% din fonduri și că aceste termene sunt, în momentul de față, nerealizabile.

Regula stabilită prin propunerea de Regulament redactată în 2021 în vederea implementării Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023.

Adrian Câciu a explicat recent că, în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, va avea câteva direcții mari de acțiune, printre care și realizarea unui grad de absorbție maximal pentru fondurile alocate în exercițiul financiar 2014-2020 și aducerea la zi și implementarea reformelor din PNRR, îndeplinirea jaloanelor și țintelor stabilite și încasarea banilor aferenți fiecărei tranșe.

Deficitul bugetar din 2023 și rolul jucat de fondurile PNRR

Claudiu Năsui, economist, deputat USR în Parlamentul României și membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, a trasat legătura directă dintre fondurile PNRR și situația economică a României din prezent când vine vorba de actualul deficit bugetar.

”Bugetul pe 2023 e construit pe presupunerea că România va lua toți banii din PNRR. Lucrul acesta devine din ce în ce mai improbabil. Nu doar atât, dar bugetul are un deficit de 4.4% din PIB, care ar trebui îndeplinit fiindcă noi suntem deja în procedură de deficit excesiv, însemnând că nu mai avem încă o păsuire din partea UE. Când nu ești deja în procedura de deficit excesiv și depășești deficitul de 3%, intri cu Comisia Europeană într-un calendar de descreștere ca să revii în marja de 3%. Noi depășind-o deja, dacă nu ne îndeplinim obligația, vor urma penalități sau – ceea ce presupun eu că se va întâmpla – prim-ministrul Marcel Ciolacu se va milogi la Comisie și va negocia ca să ne mai păsuiască încă o dată. Dar asta e incert.”

Economistul explică faptul că România a avut deficit în anul 2022 de 6.2%, iar anul acesta, în fiecare lună din an, procentul a crescut, în condițiile în care ar fi trebuit să scadă. ”Suntem pe o traiectorie în care gaura bugetară despre care vorbea domnul Câciu în urmă cu câteva luni a ajuns la 32 de miliarde de lei. Aceștia sunt bani peste deficitul previzionat, ceea ce înseamnă că vom rata ținta de deficit într-un mare stil. Tot acest scenariu se bazează pe prezumția că intră toți banii din PNRR. Dacă nu intră banii PNRR, gaura aceasta crește și mai mult.”

În aprilie, din poziția de atunci de ministru al finanțelor, Adrian Câciu susținea că gaura din bugetul de stat era, la acel moment, sub 20 de miliarde de lei: „Economia nu evoluează întotdeauna liniar şi trebuie să te adaptezi. Şi anul trecut am făcut o ajustare de 10 miliarde de lei, undeva în mai. Gaura la bugetul de stat nu e în niciun caz de 20 miliarde de lei. Încetinirea încasării veniturilor se cifrează undeva la 4,7 miliarde de lei faţă de programat”, a susținut Câciu atunci, pledând pentru întărirea colectării taxelor şi impozitelor.

”Probabil că nu vom lua toți banii din PNRR: Deja problemele sunt absolut clare, am depășit și datele limită”

Una dintre caracteristicile cheie ale Planului Redresare și Reziliență este natura sa bazată pe performanță. Fondurile sunt distribuite atunci când statele membre au îndeplinit în mod satisfăcător etapele cheie în implementarea reformelor și investițiilor incluse în planurile naționale de redresare și reziliență.

România deține un portofoliu care cuprinde 32 de proiecte de reformă și 155 de planuri de investiții care acoperă arii precum creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare pe piața internă, întreprinderi mici și mijlocii puternice, precum și coeziune socială și teritorială, reziliență economică și instituțională în domeniul sănătății, tranziție către politici sustenabile de protejare a mediului și transformare digitală.

”Noi ca să luăm banii ăia din PNRR și ca să îndeplinim presupunerea de la baza bugetului, ar trebui să se facă acele reforme. Ultimul lucru pe care vor să îl facă domnul Ciolacu și PSD-ul sunt reforme. Probabil că vom elimina pensiile speciale ale parlamentarilor încă o dată, care înseamnă 0.5% din totalul pensiilor speciale, adică o nimica toată. Când rezolvi doar 0.5% dintr-o problemă, n-ai rezolvat nimic.”

Deputatul USR susține că, chiar și dacă ar trece legea pensiilor speciale de Parlament, riscă să pice la Curtea Constituțională, unde sunt 4 judecători de la PSD; 4 de la PNL și unul de la UDMR. ”Probabil că nu vom lua toți banii din PNRR: Deja problemele sunt absolut clare, am depășit și datele limită. Iar după ce depășești datele limită, intri cu Comisia într-o perioadă de șase luni de extindere în care trebuie implementate reformele cerute și trebuie acceptate de Comisie. A existat o tentativă, printr-un proiect de lege pe care l-a pus guvernul în circuit de a nu desființa nicio specie specială. Li l-a respins Comisia direct. A fost o bătaie de joc”, explică Năsui.

Dacă trec și acele șase luni și reformele nu sunt acceptate de Comisia Europeană și implementate intern, atunci banii aceia se pierd definitiv. Economistul a declarat că România a depășit termenul de încadrare pentru proiectele de reformă cerute de Comisia Europeană, dar se află în cele șase luni de suspendare în care încă ”ne mai putem face tema. Dacă nu vom face asta în următoarele șase luni, povestea s-a încheiat. Printre țările care au accesat fondurile PNRR, România stă cel mai prost ca grad de absorbție, în contextul în care suntem și cei mai dependenți de ele din cauza acestui deficit bugetar. Ei au setat un buget de 4.4% în condițiile în care am lua toți banii. E ca și cum te joci pe marginea prăpastiei și zici «Lasă că n-o să pic, o să iasă totul perfect» cu zero marje de manevră”, susține Năsui.

Unde se află România în prezent, conform Comisiei Europene

În ceea ce privește proiectele de tranziție verde, în prezent România a accesat 2% din potențialul de fonduri. Gradul de absorbție pentru proiectele de transformare digitală se ridică la 3% din potențial, fondurile pentru creștere economică inteligentă, durabilă și inclusivă se ridică la 5%, iar cele destinate rezilienței economice în domeniul sănătății s-au ridicat până în prezent la 6% din totalul disponibil.

Prin comparație, Luxemburg a sărit de 43% ca rată de absorbție a fondurilor PNRR, Danemarca se remarcă până în prezent cu 32%, iar Austria cu 26%.

Țâri precum Bulgaria și Slovenia sunt la coada acestor statistici făcând uz până acum de 6% din potențialul fondurilor PNRR, iar Letonia se află într-o situație similară cu a României, cu 4%.

