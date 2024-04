România și ultima sută de metri din PNRR. Siegfried Mureșan: Țara ar putea avea ”10 ani buni în față” după o consolidare fiscală reală post-2026 VIDEO

România se află în ultimii doi ani de aplicare al pachetului de măsuri aferente Planului Național de Redresare și Reziliență. Deși se află la nivel cu celelalte nouă țări care au aplicat pachete de reforme similare pentru refacerea economică post-pandemică, există anumite puncte de stagnare în absorbția fondurilor și aplicarea de reforme.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan - raportor-negociator șef în Parlamentului European pentru Bugetul pe 2024 al Uniunii Europene și vicepreședinte al Partidul Popular European (PPE) - a punctat în cadrul unui interviu la emisiunea Business Focus în cadrul Ziare.com ce lipsește României în prezent pentru a-și consolida economia pe termen lung în fața oricăror viitoare șocuri.

Un element-cheie al discuției a ținut și de faptul că organizarea structurată a bugetului de stat, bazată și pe conectarea profundă cu societatea civilă, precum și reformele care vor fi implementate în următorii doi ani pot fi decisive pentru următoarea decadă și chiar mai târziu.

Cum stăm față de celelalte state membre care au aplicat planuri de redresare

De cele mai multe ori, atât presa cât și opinia publică din România, dar și discursurile politice totodată reflectă situația economică a absorbției fondurilor europene și a implementărilor de reforme pentru virarea sumelor afiliatului Planului Național de Redresare și Reziliență strict în context românesc. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a contextualizat PNRR-ul în cadrul mai larg al aplicării sale în Uniunea Europeană, evidențiind faptul că România, contrar așteptărilor, se află totuși la unison cu celelalte țări la nivel de aplicare a reformelor și al absorbției de fonduri.

„Realitatea este că, imediat după începutul pandemiei generate de coronavirus, Uniunea Europeană a lansat cel mai mare pachet de ajutor economic creat vreodată, și anume, Mecanismul European de Redresare și Reziliență. Aproximativ 750 de miliarde de euro pentru toate statele membre ale UE, din care 28,5 miliarde de euro pentru România. Fiecare stat membru UE a trebuit să prezinte Comisiei Europene modul în care plănuiește să absoarbă fondurile care i se cuvin, printr-un Plan Național de Redresare și Reziliență. România a făcut acest lucru, planul respectă legislația europeană și a fost aprobat, acest lucru însemnând că țara noastră a primit o prefinanțare de 13% din cele 28 de miliarde de euro – aproape 4 miliarde de euro.

Este vorba de un pachet de ajutor economic menit a ne ajuta să depășim consecințele pandemiei, să reîntărim economia, dar și să devenim mai rezilienți, să întărim sistemele publice, astfel încât niciodată în viitor, o criză precum pandemia să nu prindă la fel de nepregătiți. Scopul este să modernizăm școli, să le digitizăm, să extindem și să modernizăm spitale, administrația publică. Economia, în general, trebuie să devină mai verde, mai puțin consumatoare de energie și mai puțin dependentă de combustibili fosili, mai digitală și mai modernă”.

În contextul în care România a depus până în momentul de față trei cereri de plată, două au fost aprobate și banii au fost deja virați, fiecare dintre acestea fiind în cuantum de aproximativ 2,5 miliarde de euro, țara noastră a absorbit până în momentul de față 9 miliarde de euro din 28, adică exact o treime din ceea ce ne stă la dispoziție.

„Stăm bine”, explică Mureșan. „Celelalte state au primit mai puțin. Unele au pierdut complet prefinanțarea fiindcă nu au depus la timp un plan național, adică Bulgaria și Suedia. Altele au pierdut prefinanțarea fiindcă au depus la timp planul, dar Comisia Europeană l-a respins fiindcă țările nu respectau valorile europene – Ungaria și Polonia sub fostul guvern anti-european, care atacau justiția, nu combăteau corupția, atacau statul de drept și era suspiciune mare de fraudă cu fonduri europene acolo.”

Alte state au primit prefinanțarea și prima tranșă. În acest context, doar șase state ale UE au primit prefinanțarea și trei tranșe. Suntem în prima treime a clasamentului, dar reformele de implementat sunt serioase în toate țările membre, punctează europarlamentarul, și toate guvernele trebuie să se concentreze pe implementare pentru a nu genera întârzieri în lunile următoare.

România se află în ultimii doi ani de PNRR și a început să primească avertismente din partea Comisiei Europene de a accelera reformele

Comisia Europeană a virat pe 29 septembrie 2023 cea de-a doua tranșă către România, de 2,76 miliarde EUR, sub formă de granturi și de împrumuturi, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Ulterior, la începutul anului, speram să încasăm tranșa a treia în martie, lucru care încă nu a avut loc.

Luna trecută, directorul general al task-force-ului pentru Redresare și Reziliență de la Secretariatul General al Comisiei Europene, Celine Gauer, a dat exemplul mai multor reforme pe care Guvernul ar trebui să le grăbească: cea privind conducerile companiilor de stat și cea fiscală. „Este esențial să o începeți acum pentru că mai aveți 29 de luni (n.r. 29 de luni până în august 2026, când PNRR-ul se încheie), iar 29 de luni e puțin”, a explicat responsabilul Comisiei Europene de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, potrivit Europa Liberă.

Reprezentanta Comisiei a avertizat că Bucureștiul ar putea pierde între 5 și 7 miliarde de euro din cauza întârzierii cu care face cererile de plată pentru sumele pe care le mai poate cere Bruxelles-ului prin PNRR, peste 17 miliarde de euro. „Mesajul meu este unul de urgență. Știm că este dificil, pentru că sunt alegeri în 2024”, a completat reprezentanta Comisiei Europene.

Siegfried Mureșan a clarificat că România a primit 100% din prima tranșă solicitată, iar din cea de-a doua am primit 98%. Adică, din cele aproximativ 50 de reforme care trebuiau îndeplinite, două nu fuseseră îndeplinite la timp, iar Comisia Europeană a creat un așa-numit mecanism al plăților parțiale. Practic, dacă unele ținte și jaloane de la o cerere de plată nu sunt îndeplinite, statul respectiv poate primi o plată parțială, fără ca o plată mare de 2-3 miliarde de euro să fie blocată pentru neîndeplinirea unor ținte și jaloane individuale. Suma care se blochează depinde de gravitatea țintelor neîndeplinite. În cazul nostru, aproximativ 50 de milioane de euro au rămas blocate, deci 2% din tranșa a doua, România primind după aceea un reper de șase luni pentru îndeplinirea țintelor, caz în care și suma rămasă ar fi deblocată.

„În prezent am depus cea de-a treia de plată, unde avem reforme semnificative de implementat. Dar și la cererile următoare este important pentru Comisia Europeană ca finanțele publice să fie în ordine și sustenabile și deficitul bugetar să nu fie prea mare. O reformă fiscală este foarte importantă, precum și o reformă a sistemului de pensii, astfel încât acesta să fie echitabil și sustenabil.” Comisia dorește să știe că pensiile românilor sunt sigure și nu sunt supuse niciunui risc în viitor, a completat reprezentantul vicepreședintele PPE în Parlamentul European. Se mai adaugă aici o serie de reforme la managementul marilor companii, mai ales din domeniul energiei, acestea trebuind să fie performante, managementul să fie eficient, pentru ca ele să producă profit și să nu fie o sursă de îngrijorare permanentă pentru România și pentru instituțiile europene.

Aceste de măsuri se regăsesc în planurile tuturor statelor membre: reforme ale pieței muncii, ale sistemelor de pensii și fiscale, a explicat europarlamentarul. „Obligația noastră în momentul de față și prioritatea trebuie să fie să grăbim implementarea, să absorbim toate fondurile și să nu pierdem nimic. Nu aș specula acum ce s-ar întâmpla cu drobul de sare din 2026. Și la fondurile europene tradiționale, din bugetul UE, tot timpul auzim în spațiul public despre întârzieri și riscul de a avea fonduri dezangajate, pierdute. Realitatea este că, la fondurile europene clasice, de când România a devenit stat membru în 2007, a contribuit cu 30 de miliarde de euro la Bugetul UE și a absorbit în acest interval 92 de miliarde de euro, deci de trei ori mai mult decât am contribuit. În această perioadă, am pierdut aproximativ un miliard de euro în primii șapte ani. După perioada 2017-2020, banii ne-au stat la dispoziție până la finalul anului 2023. Ultimele plăți se fac acum, conturile închizându-se în această perioadă. Nu avem încă cifrele finale, însă sunt convins că rata de absorbție va fi semnificativă pentru 95% și că suma pe care o vom pierde va fi din nou una mică în raport cu cele peste 90 de miliarde pe care le-am absorbit”, a insistat Mureșan.

Practic, Mecanismul European de Redresare și Reziliență este un instrument nou. Administrațiile din toate statele membre ale UE au trebuit mai întâi să creeze structuri, să se obișnuiască cu acest nou instrument de finanțare. Astfel, în toate țările UE lucrurile au mers un pic mai încet decât ne-am fi dorit.

Europarlamentarul estimează că, în contextul mai larg al proceselor similare puse în funcțiune în toate celelalte state, dacă până în momentul de față România a primit o treime din fonduri, riscul real ca țara noastră să piardă aceste fonduri nu este mai mare decât în alte țări ale Uniunii Europene, iar avertismentele venite din partea Secretariatului General al Comisiei Europene trebuie înțelese ca o chemare la implementarea rapidă a reformelor, pentru ca PNRR-ul în România să continue și în următorii doi ani cu succes. „Timpul este într-adevăr scurt. Legislația europeană, așa cum a fost negociată între statele membre, Parlamentul European și Comisia Europeană, prevede ca acest instrument, gândit ca o reacție la pandemie, să se încheie la finalul anului 2026, dată la care toate proiectele inițiate trebuie finalizate. Este important ca Guvernul să implementeze toate reformele și ca beneficiarii să accelereze procesul astfel încât lucrările să fie terminate.”

Relația dintre PNRR, deficit și modul de gândire al bugetului de stat. Rectificările bugetare frecvente, una din cele mai grave surse de dezechilibru economic la nivel anual

Întrebat cum comentează situația deficitului excesiv din prezent și perspectiva de reducere realistă a acestuia în următorii doi ani, Siegfried Mureșan a punctat că România are nevoie de o reformă fiscală autentică. Cheltuielile publice trebuie făcute în acele domenii care generează valoare adăugată, unde un leu din banii publici cheltuiți generează mai mult de un leu în investiții private. Banii publici trebuie cheltuiți acolo unde fac economia mai puternică: în cercetare, dezvoltare, inovare, investiții, în educație, pentru că tinerii bine-pregătiți vor atrage investitori și dezvoltare în țară, care va duce la creștere economică și creare de locuri de muncă stabile, bine plătite. Vom reuși astfel să ținem pe termen lung tinerii bine pregătiți în România, a explicat acesta.

„Până acum, nu am avut o reformă autentică a finanțelor publice în țară, ci mereu intempestiv, relativ târziu încercăm să ne încadrăm în țintele de deficit. Vedem de unde mai putem tăia și sunt mereu unele categorii de cheltuieli prea mari în spațiul public. Avem nevoie de o pregătire din timp a bugetului de stat al României. Anul acesta, am fost negociator-șef în Parlamentul European pentru întreg bugetul UE, aproximativ 190 de miliarde de euro. Pentru a adopta bugetul UE pentru anul 2024 la timp, am fost desemnat responsabil în primăvara anului trecut. M-am apucat de treabă, am stabilit calendarul întregii proceduri bugetare în primăvara anului trecut și deja de atunci stabilisem exact etapele din aprilie, inclusiv momentul în care Comisia Europeană a venit cu proiectul de buget în Parlament, adică în iunie.

Am stabilit date pentru discuția proiectului de buget în comisiile de specialitate, în care eu din poziția mea am fost prezent, ascultând opiniile experților, câți bani din bugetul UE trebuie să meargă în agricultură, câți în transport, în politici regionale, cu Republica Moldova și așa mai departe. După care am elaborat poziția Parlamentului, după adoptarea în Parlament, în Comisia pentru Bugete și în planul Parlamentului, am negociat cu Comisia Europeană. Totul fiind stabilit încă din aprilie, inclusiv data votului final în Parlamentul European, mai exact la finalul lunii noiembrie. Am respectat acest calendar cu strictețe, zi de zi timp de șase luni.

A existat transparență, predictibilitate și procesul a fost unul incluziv. Din păcate, în România obișnuim ca bugetul de stat să fie adus în Parlament și prezentat cu câteva zile înainte de Crăciun și apoi pe repede-înainte, în câteva zile să fie adoptat. E prea târziu. Bugetul este făcut mereu intempestiv, fără o implicare corespunzătoare a parlamentarilor – mi-aș dori ca membrii Parlamentului României să poată avea mai multe oportunități de a-și spune opinia în legătură cu bugetul, de a face amendamente și ajustări, de a aduce îmbunătățiri. Fiindcă Parlamentul decide bugetul, nu Guvernul. Guvernul trebuie să implementeze bugetul, până una-alta. Aceasta este regula. Așa că ne lipsește această abordare transparentă, predictibilă și incluzivă a bugetului și o reformă fiscală serioasă.”

Astfel, Mureșan a corelat planificarea atentă a bugetului cu faptul că, la nivelul Uniunii Europene, anul acesta vor fi două rectificări bugetare importante: pentru a introduce în bugetul UE suma aferentă anului 2024 din cele 50 de miliarde de euro alocate Ucrainei și pentru a spori bugetul instituției Procurorului Șef European, deoarece la instituția Procurorului Șef European vor mai adera două state anul acesta, Polonia și Suedia. „Rectificările bugetare sunt excepționale la nivel european și justificate de evoluții noi. În România avem, din păcate rectificări bugetare prea mari, prea ample atât în prima, cât și în a doua parte a anului.”

Totodată, Mureșan a explicat existența unei disjuncții în buget, care duce ulterior la accelerarea deficitului, atunci când nu este inițiat din timp un dialog clar cu societatea civilă, sectorul privat și toate părțile direct afectate de execuția bugetară. „Când am negociat legislația privind Mecanismul European de Redresare și Reziliență, am stipulat foarte clar acolo că Guvernele tuturor statelor membre trebuie să includă atât în elaborarea planurilor, cât și în implementarea lor, autoritățile locale și regionale, sindicatele, ONG-urile, patronatele, pentru că, atunci când banii publici stau la dispoziție și trebuie cheltuiți, pentru ca aceștia să poată fi utilizați în mod optim, e nevoie ca toate nivelurile administrației, dar și sectorul privat și investitorii să împărtășească aceste obiective.”

Banii publici trebuie alocați în acele domenii în care sunt necesari sectorului privat. Europarlamentarul explică faptul că cheltuirea banului public poate fi o decizie ușoară atât pentru un om politic responsabil, cât și pentru un om politic iresponsabil, însă este o decizie grea, cu încărcătură, care trebuie făcută împreună cu beneficiarii direcți ai acelor bani.

Realitatea economică a României post-2026. Două scenarii posibile, în funcție de reformele implementate de țara noastră în următorii doi ani

„Lucrurile importante sunt simple. Dacă vom face reforme serioase economice în următorii doi ani, economia României va avea 10 ani buni în față. 10 ani în care va fi credibilă, va atrage investiții străine, va juca un rol semnificativ în procesul de reconstrucție a Ucrainei.” Europarlamentarul a punctat că economia țării se va moderniza, se va digitiza și vor avea loc investiții. Asta doar dacă facem aceste reforme, inclusiv de natură fiscală, ținând niveluri ale datoriei publice și deficitului mici, neîmpovărând oamenii vom reuși să ne împrumutăm și să finanțăm și datoria publică la rate mici ale dobânzii în anii următori și oamenii vor simți beneficiile.

Dacă vom întârzia cu aceste reforme, însă, nivelul deficitului va fi mare, o mare parte a banilor publici vor merge pe plata datoriilor, iar o economie nereformată nu poate atrage investiții. Un nivel mare al deficitului și al cheltuielilor dintr-un sistem de finanțe publice nereformat vor însemna mai puțini bani pentru domenii legate de viitor, iar atunci nu ne-am putea dezvolta foarte mult. Următorii doi ani vor fi decisivi, fiindcă acum fondurile sunt la dispoziție, acum există acest cadru de reformă. Dacă nu vor avea loc acum, nu vor avea loc nici în anii de apoi, punctează Siegfried Mureșan.