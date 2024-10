PNNR, transformat în armă electorală de partidele coaliției, în timp ce România este taxată pentru mimarea reformei în companiile statului

Liderii politici ai coaliției de guvernare au pornit un război de replici cu privire la situația PNRR, în contextul anunțului Comisiei Europene privind suspendarea parțială a unor sume din cererea numărul trei de plată, constatând neîndeplinirea unor jaloane. În același timp, analiștii trag un semnal de alarmă.

În ceea ce privește îndeplinirea jaloanelor din cererea numărul trei de plată, Comisia Europeană a constatat că România a îndeplinit 68 din cele 74 de jaloane și ținte, nefiind atinse șase din acestea. Este vorba despre reforme ale guvernanței întreprinderilor de stat, investiții din domeniul transporturilor și reformă a regimului fiscal al microîntreprinderilor.

Guvernanții au fost însă avertizați încă din luna iunie. Comisia Europeană a atras atenția cu privire la modul în care sunt făcute numirile în companiile statului. Potrivit Hotnews, în scrisoarea Comisiei din iunie erau enumerate 8 companii din subordinea Ministerului Energiei și cinci companii de la Transporturi.

Cât riscă să piardă România

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a precizat că plata totală din cererea numărul trei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR) este de 2,7 miliarde de euro, iar suma suspendată în domeniul transporturilor este de 79 de milioane de euro. De asemenea, ministrul a precizat că un calcul final privind plata parțială va veni abia într-o lună de zile și că banii suspendați ar putea fi însă încasați într-un termen de șase luni. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews, ar fi vorba despre aproximativ 1,1 miliarde de euro din cele 2,7 miliarde de euro, cât reprezintă cea de-a treia cerere de plată. Adică 40% din sumă.

Ads

Premierul Marcel Ciolacu a precizat miercuri că există o înțelegere cu Comisia Europeană în privința Planului Fiscal și a explicat că țara noastră are nevoie de o perioadă de șapte ani, în care să facă investiții masive în economie pentru ca România să poată ajunge la media Uniunii Europene în privința nivelului de trai.

Contre în Coaliție

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a comentat, marți seară, anunțul Comisiei Europene, afirmând că „nu este deloc similar cu ceea ce ne-a zis public domnul Ciolacu despre riscul de a pierde bani din PNRR”. Confruntat cu cererea de a oferi „un plan foarte clar despre cum îndeplinim jaloanele restante din PNRR”, premierul Marcel Ciolacu a reproșat gestiunea fostului ministru al Energiei, Virgil Popescu. „Acest circ de-a opoziția nu ajută pe nimeni, a afirmat Ciolacu, adăugând că nu vor fi pierduți bani. „Sunteți parte a deciziei! Asumați-vă”, i-a mai trimis premierul liderului liberal.

Ads

În replică, Nicolae Ciucă, a susținut că „începe să fie inflație de cuvântul asumare” și că ar dori să audă „mai mult despre rezolvare”. Ulterior, în contextul în care coaliția trebuie să rezolve problemele din PNRR, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus că nu va mai participa la nicio ședință a coaliției, urmând ca staff-ul tehnic de la PNL să discute orice subiect legat de cererea de plată numărul 3.

Situația economică, aruncată sub preș în an electoral

„Din păcate, într-o campanie electorală de asemenea importanță nu se discută cele mai importante subiecte pentru România în acest moment, iar cele mai importante sunt legate de situația economică a țării, care este departe de ceea ce se spune în mod oficial. România este într-o situație extrem de delicată din cauza deficitelor enorme pe care le-a acumulat în acest an electoral și este vorba despre trei lucruri: deficitul bugetar enorm, depășește 7% conform datelor oficiale, dar s-ar putea să fie mai mare, deficitul comercial, care este la fel, record, și s-ar putea să fie la fel de mare ca cel bugetar, și datoria publică, care a crescut și ea la niveluri record. Despre toate acestea nu se discută”, a subliniat analistul Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

Ads

Potrivit analistului politic, „încă un lucru care nu se discută este încetinirea economică. Toate datele arată că în acest an economia României a încetinit semnificativ”, în timp ce, în paralel, „campania electorală privește cu totul și cu totul alte lucruri, mărunte, sloganuri, mici conflicte, dezvăluiri, dar nu se referă la probleme importante”.

În același timp, cu privire la situația economică, analiștii economici critică în termeni duri gestionarea PNNR. „Suntem țara cu cea mai mare penalizare impusă de Comisia Europeană pe aceste planuri naționale de reforme”, este de părere analistul economic Adrian Negrescu, amintind de pierderea finanțării pentru metroul de la Cluj și clasificând drept „demn de cartea recordurilor” să „nu reușești să numești niște oameni pe criterii de eligibilitate, de management, în companiile de stat, să continui pe aceste pile, cunoștințe și relații, și numiri din pix cu iz politic și să pierzi pentru asta 300, chiar 500 de milioane de euro”.

Potrivit analistului, „în ceea ce privește jalonul legat de microîntreprinderi, acolo este o dovadă de impotență de negociere a statului român, pentru că noi, de la 1 ianuarie ne-am îndeplinit acest obiectiv, am redus foarte mult sfera de aplicativitate a microîntreprinderilor, la o singură microîntreprindere de om, am crescut taxele de trei ori pentru microîntreprinderi și nu am reușit să convingem Comisia Europeană că ne-am îndeplinit politic aceste angajament, motiv pentru care acum suntem puși în situația de a lovi în cea mai importantă pătură investițională a țării”.

Ads

„Acum un an și ceva spuneam că multe dintre reformele trecute în PNRR nu vor deveni realitate, au șanse mici, în contextul în care nu există voință politică și nu există ”know how”.(…) Din păcate îl putem numi planul de reforme ratate pentru că iată, la jumătatea programului, nu suntem nici cu 30% dintre ținte acoperite. În ceea ce privește finanțarea, din 28 de miliarde de euro nu am atras decât 9,4 miliarde”, a mai explicat analistul politic Adrian Negrescu pentru Ziare.com.

Analistul economic Bogdan Glăvan este de părere că „a existat o atenționare serioasă de la Bruxelles”, fiind de părere că reprezentanții Comisiei Europene au „pus piciorul în prag” în urmă cu mai mult timp, amintind de momentul demisiei conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). În același timp, analistul este de părere că, de multe ori, conducerea Comisiei Economice a „mângâiat guvernarea actuală”.

„Noi am început să acumulăm întârzieri de cum am început să implementăm planul, deci problemele sunt foarte vechi. Această cerere de plată (n. r. -cererea numărul trei de plată din PNRR) cred că are un an de zile. Era limpede din start că nu este în regulă, pentru că noi, când am trimis cererea sau când am ajuns la soroc cu acele jaloane pe care trebuia să le îndeplinim, nu îndeplinisem”, a concluzionat pentru Ziare.com analistul economic Bogdan Glăvan.

Ads