Leonida Lari: Iliescu si Constantinescu - tradatori

Deputatul independent Leonida Lari (inscrisa la PNtCD dupa ce a parasit PRM) a reusit sa ridice plenul Parlamentului in picioare, unii aplaudand-o, altii vociferand, dar cu toti amuzati de discursul acesteia.

Fara sa faca referire prea mult la problema suspendarii lui Traian Basescu, Lari a spus ca fostii presedinti Iliescu si Constantinescu au "tradat tara, pentru ca primul a dat Bucovina Ucrainei, iar, cel de-al doilea, Basarabia Rusiei". in plus, deputatul independent i-a recomandat Danielei Buruiana "sa taca pentru ca spune numai prostii", sustinand ca "parlamentarii ar trebui cautati la cap".

Toate acestea pe fondul strigatelor din sala, acoperite de cele ale presedintelui de sedinta, Nicolae Vacaroiu, care o ameninta ca-i taie microfonul daca nu-si termina discursul.

"Multi din acei cu musca pe caciula nu ar fi avut azi dreptul la vot. Azi avem o zi de mare cotitura pentru destinele romanilor, pentru ca se hotaraste soarta lor. Pentru a nu comite insa greseli, pentru a nu avea nicio umbra de tagada, ar trebui sa analizam activitatea celor trei presedinti de dupa 1989, Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu", a spus ea.

"incepem cu Ion Iliescu, ca sa nu-i spun tovarasul. El a castigat puterea dupa lovitura de stat din 1989. Cum se poate sa construim ceva nobil, placut Domnului, pe sange, pe oase de oameni, care au murit de moarte nevinovata. Cum se poate sa respecti valorile democratice cand te inconjori de o clientela lacoma si abjecta, cu mainile patate de sangele copiilor nostri, nu numai din Romania, ci si din Transnistria. Cum se poate sa te declari la Iasi patriot, precum s-a declarat tovarasul Iliescu, intr-o parte a Moldovei lui stefan, cand ai recunoscut un stat in stat in alta parte a Moldovei lui stefan - Republica Moldova", a spus Leonida Lari.

Ads

Printre altele, Lari a afirmat ca "patriotismul iliescian a condus la innabusirea miscarii de eliberare si de intregire nationala din Basarabia, dand acest teritoriu pe mana imperiului rus in revigorare, care vrea sa refaca fosta URSS" si ca "zilele acestea se repeta incercarea fortelor imperialiste ruse in Basarabia de a federaliza aceasta republica". Despre Emil Constantinescu, Lari a declarat ca "a castigat puterea pacalindu-ne pe toti cu marea lui credinta in Domnul si in neam".

"Va rog sa asteptati sa trec la tovarasul Basescu, daca voi credeti ca este tovaras. El este un adevarat patriot, care a spus ca obiectivul Romaniei este reunificarea tarii intr-o Europa unita. Vedeti cum votati, sa nu mergeti impotriva poporului", a mai spus Leonida Lari.