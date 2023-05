Data inaugurării podului suspendat de la Brăila, anunțată de ministrul Transporturilor. ”O să merg şi eu, indiferent de schimbări de guvern”

Data inaugurării podului de la Brăila rămâne "în principiu aceeași" şi probabil vor veni la inaugurare comisarul european pentru coeziune şi reforme Elisa Ferreira, vicepremierul Italiei şi ministru al Infrastructurii, Matteo Salvini, dar şi oficialităţi din Japonia, a anunţat, marţi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a precizat că va merge în următoarele zile la Brăila pentru a vedea personal etapa în care se află lucrările. Grindeanu a afirmat că o echipă a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a fost la finele săptămânii trecute în vizită pe şantier şi la întoarcere l-au informat că în principiu se va menţine data anunţată.

"O să merg şi eu în perioada următoare, indiferent de schimbări de guvern ş.a.m.d, pentru că vreau să văd eu ce se întâmplă acolo. Am fost anunţat şi că probabil va veni şi doamna comisar Ferreira, dacă reuşim, la inaugurare, probabil va veni domnul vicepremier Salvini din Italia - cu dânsul am vorbit direct - doamna comisar Ferreira şi-a arătat intenţia, probabil că vor fi oficialităţi şi din Japonia. Dar, toate lucrurile astea trebuie organizate. De ce am dată acea dată? (27 iunie - n. r.). Nu vă ascund: tocmai pentru a pune o anumită presiune în sens pozitiv asupra constructorilor, că prea din decembrie a devenit februarie, din februarie a devenit aprilie, din aprilie mai şi din mai iunie. Odată cu vizita pe care o s-o fac în zilele următoare la Brăila, o să fiu în măsură să vă spun exact. O echipă a Ministerului Transporturilor chiar joi sau vineri a fost acolo şi am avut o întâlnire cu ei la întoarcere şi mi-au spus că în principiu se va păstra data de 27 iunie. Sigur, în perioada următoare, vor mai exista momente în care, să spunem, vor fi anumite lucrări, de exemplu de demontare de schele pe cei patru piloni, lucruri de acest tip, care probabil că vor duce nu la închiderea circulaţiei pe pod, ci eventual la închiderea unei căi. De aceea, din punctul meu de vedere aş aborda deschiderea circulaţiei pe pod cât de repede se poate, chiar dacă vor exista momente de acest tip", a afirmat ministrul.

Pe 21 aprilie, într-o conferinţă de presă, şeful de la Transporturi a anunţat că podul de la Brăila va fi inaugurat în jurul datei de 27 iunie pe varianta Măcin, urmând ca varianta Jijila să fie gata până la sfârşitul anului.

El a precizat că i-a transmis constructorului italian - Webuild (fosta Astaldi) - că îl va invita pe ministrul Transporturilor din Italia la această inaugurare, în ideea de a pune presiune pe acesta.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunţa pe 15 martie 2023, pe pagina sa de Facebook, că stadiul fizic al lucrărilor la pod este de 93,4%, iar al lucrărilor la drumurile de legătură de 60%, stadiul fizic al întregului proiect fiind de 91,9%.

Antreprenorul lucrării "Pod Suspendat peste Dunăre" este Asocierea Webuild SPA - IHI Infrastructure Systems CO LTD, valoarea contractului fiind de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

Lungimea podului este de 1.974 metri, din care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul dinspre Tulcea. La momentul finalizării, va fi al treilea pod din Europa din punctul de vedere al deschiderii centrale şi al lungimii.

Lungimea drumului principal Brăila - Jijila este de 19,095 kilometri, iar lungimea drumului de legătură cu DN22 Smârdan - Măcin este de 4,328 kilometri.

De asemenea, lucrările pe Drumul Expres Galaţi - Brăila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul român a început turnarea covorului asfaltic în zona giraţiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legătură de la Podul Brăila), a anunţat pe 3 aprilie ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, pe pagina sa de Facebook.

Constructorul Drumului Expres Galaţi - Brăila este Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade.