Ministrul Transporturilor garantează că podul de la Brăila este sigur: "Nu e niciun fel de pericol să pice unii în Dunăre"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că aproximativ 50.000 de şuruburi din cele circa 100.000 au fost verificate pe podul de la Brăila şi că s-au găsit 180 de şuruburi care nu au fost bine strânse. Ministrul a dat asigurări că se poate circula în siguranţă pe acest pod.

”Până aseară au fost verificate peste 50.000 de şuruburi. Totalul e în jur de 100.000. La cele peste 50.000 s-au găsit 180 de şuruburi nestrânse. O să se termine această verificare în zilele următoare, probabil în acest weekend”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă, de vineri, care a avut loc la Timişoara.

Ministrul Transporturilor a menţionat că nu e niciun pericol să cadă podul.

”A doua componentă, îi asigur pe români că nu e niciun fel de pericol să pice podul, să pice unii în Dunăre. Am văzut că sunt şi formaţiuni politice, că fac şi plângeri la Bruxelles. Dacă au temeri să treacă peste pod, pot trece şi cu bacul, dacă nimeresc Brăila. Trecând într-un registru serios, vă asigur că nu există probleme de siguranţă în trafic. E o investiţie începută în 2017. Întâmplător, în acea jumătate de an, s-a asigurat finanţarea, s-au făcut primii paşi pentru această investiţie.

Nu înţeleg această dorinţă a unora, de a scoate în evidenţă doar lucrurile rele, doar faptul că în România nimic nu se poate întâmplă bine. Din 2017 până acum au fost mai mulţi miniştri, premieri, i-am invitat pe toţi cu excepţia unuia, numai cel dinaintea mea nu a fost. Probabil nu avea de ce să vină, că nu a făcut nimic pe acel subiect. În rest au fost toţi, indiferent de culoarea politică”, a mai spus Grindeanu.

Ads

Sorin Grindeanu s-a referit şi la discuţiile de pe nivelările de pe asfalt.

”În al treilea rând, am mai văzut şi în urmă cu 3 săptămâni când am avut o reuniune cu Departamentul de Stat,cu Ambasada SUA, la Galaţi şi am văzut că sunt ştiri că ar fi denivelări şi e risc să pice unii în Dunăre. Fiind la Galaţi, am trecut pe pod. E adevărat că în aceste săptămâni CNAIR a dat restricţii de trafic. Când sunt temperaturi mari, se dau restricţii de trafic peste tot, nu doar în România. Că nu au respectat nişte domni aceste restricţii, au fost amendaţi. Lucrarea şi responsabilitatea e a constructorului. Nu fac lucrările cum trebuie, vor plăti. Nu există niciun fel de pericol. Domnii care sunt îngrijoraţi, să treacă cu bacul”, a precizat Grindeanu.

În mediul online au apărut mai multe imagini cu şuruburi nestrânse pe podul de peste Dunăre de la Brăila.

Ads