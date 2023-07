Lovirea podului din strâmtoarea Kerci, care face legătura între Rusia continentală și Peninsula Crimeea, a schimbat dispoziția de vacanță a zecilor de mii de cetățeni ruși care au ales să-și facă concediile în teritoriul ocupat abuziv și transformat de peste un an în zona de război.

Rapoarte ale unor site-uri de informații din Rusia arată cum mii de cetățeni ruși și-au întrerupt concediile și încearcă să fugă din Peninsula Crimeea, creând ambuteiaje kilometrice și haos la punctele vamale.

Problema este la ieșirea standard spre Rusia, podul peste strâmtoarea Kerci este deschis doar parțial traficului, neputând suporta un aflux atât de mare de mașini.

„Nu sunt permise mașinile pe Podul Kerci, trecerea cu feribotul nu funcționează. "Autoritatea" rusă de acolo oferă șoferilor o "rută alternativă" prin teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei – Mariupol, Berdyansk și Melitopol”, se arată în publicația rusească Censor.net, informație preluată de portalul ucrainean 5.ua.

Potrivit presei ruse, trecerea prin strâmtoarea Kerci a fost suspendată în seara zilei de 16 iulie, imediat după ce podul a fost lovit într-un atac care ar fi fost coordonat de forțele armate ale Ucrainei. Kievul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Cu toate acestea, imediat după explozie, mii de mașini ale turiștilor s-au așezat la rând la intrarea pe pod, pe sensul spre ieșirea spre Rusia, blocându-l complet.

În perioada premergătoare atacului de luni asupra podului rutier și feroviar al Rusiei către Crimeea, televiziunea de stat a difuzat filmări cu ambuteiaje lungi din sudul Rusiei, în timp ce turiștii așteptau ore în șir în mașinile lor pentru a trece pentru a-și începe vacanța de vară.

După ce exploziile au sfâșiat podul rutier, ucigând un cuplu care plănuiau să plece în vacanță în Crimeea și rănindu-i fiica, televiziunile ruse au început să transmită blocajele în trafic pe direcția opusă, cu turiștii ruși care încercau să conducă acasă prin sudul Ucrainei controlate de ruși, teritoriu unde Kievul desfășoară o contraofensivă armată.

Guvernatorul desemnat de Rusia în regiunea Herson a Ucrainei, Vladimir Saldo, a declarat pentru televiziunea de stat că apărarea aeriană și alte măsuri de securitate vor fi intensificate pe coridorul de uscat către Crimeea.

Măsura n-a fost de natură să-i liniștească pe turiștii ruși pe care statul a încercat să-i atragă în peninsula Mării Negre ocupată ilegal de Rusia și anexată unilateral în 2014.

Între timp, autoritățile ruse au redeschis sensul de circulație pe pod dinspre Crimeea spre Rusia, în ciuda faptului că o bucată de șosea a dispărut în urma exploziei și nu este clar în ce măsură a fost afectată structura de rezistență.

Se circulă cu restricții de viteză și doar cu mașini de tonaj mic.

The madmen are actual sending traffic over a bridge where the “intact” span was lifted and shifted 1 meter off its supports by an explosion less than 24 hours ago.

Ukraine might not need to hit it again, Russia might take care of it themselves. pic.twitter.com/2iIKbQK3nO