Bulgaria acuză România de "lipsă de dorință" în deblocarea traficului peste Dunăre și cere măsuri la nivelul Comisiei Europene pentru construirea celui de-al patrulea pod

Bulgaria insistă pe necesitatea unor noi legături rutiere peste Dunăre, iar vicepremierul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadjov, cere construirea unui pod la Silistra, pe coridorul Sud–Nord. Oficialul acuză „lipsa de dorință din partea României” de a avansa proiectele și avertizează că, fără soluții la nivel european, dezvoltarea regiunilor dunărene și conectivitatea strategică spre Republica Moldova și Ucraina riscă să fie blocate.

„În afară de cel de-al doilea pod de la Ruse, adică al treilea pod peste Dunăre, trebuie să existe încă două, dintre care unul trebuie neapărat să fie în Silistra”, a explicat Karadjov, conform BTA, citat de Profit.ro.

Podul de la Siliștea este un punct necesar de traversare pentru a deservi coridorul Sud – Nord, care continuă prin România, către Republica Moldova și Ucraina.

„Acest coridor este o prioritate pentru UE, iar modul în care traficul trece prin Ruse, Giurgiu, București și apoi prin Constanța spre nord, în opinia mea, este un paradox de transport”, a comentat ministrul.

Karadjov vrea să înceapă discuții cu omologul său român și la nivelul Comisiei Europene și susține că din partea României nu există inițiativă.

„Aici nu este vorba nici despre finanțare, nici despre voința noastră. Noi le vom asigura pe ambele. Problema este lipsa de dorință din partea României și aceasta reprezintă un obstacol în dezvoltarea regiunilor dunărene din Bulgaria”, a precizat ministrul Karadjov.

„Dacă acest lucru nu se va schimba la nivelul Comisiei Europene și nu se vor găsi mecanisme pentru a stimula construirea celui de-al patrulea pod, aici, la Silistra, nu văd niciun folos real să continuăm să discutăm despre coridorul Sud – Nord sau despre planuri gigantice de sprijin pentru reconstrucția Ucrainei. Cred că acest aspect va deveni un punct esențial pentru mine, în calitate de ministru, în privința podurilor și, în general, a conexiunii noastre Bulgaria – România”, a adăugat Karadjov.

