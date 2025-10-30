Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația

Autoritățile din Bulgaria au anunțat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmare a unor lucrări de construcție și instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, astfel, marți, 4 noiembrie, în intervalul orar 9:00 - 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

Ulterior, în perioada 4 noiembrie, ora 21:00 - 5 noiembrie, ora 9:00, traficul rutier va fi permis doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/.

