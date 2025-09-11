Bolojan vrea al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. A vorbit cu premierul bulgar pentru acest lucru. Ce decizie s-a luat

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 20:42
698 citiri
Bolojan vrea al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. A vorbit cu premierul bulgar pentru acest lucru. Ce decizie s-a luat
Podul Giurgiu-Ruse FOTO Facebook/Poliția de Frontieră

Premierul Ilie Bolojan a avut joi, 11 septembrie, o discuție telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.

În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analiza și coordonarea proiectelor transfrontaliere, precizează sursa citată.

De asemenea, cei doi premieri au convenit asupra intensificării cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, precum și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.

În cadrul convorbirii, premierul Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, se menționează în comunicat.

"Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici
"Am vrut să strâng partidul să ieșim de la guvernare". Grindeanu, furios pe Bolojan din cauza CASS pentru mămici
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a precizat miercuri seară, 10 septembrie, că a fost aproape să-şi scoată partidul de la guvernare atunci când premierul Ilie Bolojan a insistat cu...
"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
"PSD nu va accepta sub nicio formă creșterea vârstei de pensionare". Nou atac din PSD la premierul Bolojan. Care este alternativa prezentată de social-democrați
Marius Budăi, deputat PSD, a criticat miercuri, 10 septembrie, propunerile privind creșterea vârstei de pensionare, după ce premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai USR au sugerat o astfel...
#pod Giurgiu Ruse, #pod dunare, #ilie bolojan premier, #premierul bulgar , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Ce pasiune controversata are singura fiica a lui Ion Tiriac + Cu ce se ocupa la 28 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Ramzan Kadirov a ajuns o umbra. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializa. Cine conduce, in realitate, statul cecen
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu va exista un stat palestinian, acest pământ este al nostru". Mesaj radical al premierului israelian Benjamin Netanyahu
  2. Companiile aeriene ar putea revizui evaluările de risc pentru zborurile către Polonia după incidentul cu dronele rusești
  3. Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
  4. Avioane de vânătoare Rafale, trimise de Macron să apere cerul Poloniei. "Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei"
  5. Polonia îi denunță pe idioții utili care folosesc atacuri cu drone rusești pentru a semăna discordie
  6. O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina. "Am solicitat Moscovei eliberarea lor"
  7. Experții avertizează că Rusia ar putea să doboare accidental sau deliberat un avion civil deasupra Europei, după incursiunea dronelor în Polonia
  8. Liderii țărilor bogate din UE se întâlnesc la Viena în secret, înaintea negocierilor dificile privind bugetul blocului
  9. Regulă supremă a succesului, rezumată de Warren Buffett în doar 7 cuvinte
  10. Bolojan vrea al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. A vorbit cu premierul bulgar pentru acest lucru. Ce decizie s-a luat

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Acum 8 ore

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition