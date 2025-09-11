Bolojan vrea al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. A vorbit cu premierul bulgar pentru acest lucru. Ce decizie s-a luat

Premierul Ilie Bolojan a avut joi, 11 septembrie, o discuție telefonică cu omologul său bulgar, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.

În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analiza și coordonarea proiectelor transfrontaliere, precizează sursa citată.

De asemenea, cei doi premieri au convenit asupra intensificării cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, precum și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.

În cadrul convorbirii, premierul Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, se menționează în comunicat.

