Rușii au început operațiunea de reparații la podul construit peste strâmoarea Kerci care asigură legătura între peninsula Crimeea și Rusia.

Calea rutieră a podului a fost distrusă în 8 octombrie în urma unei explozii foarte puternice. Un vehicul special a transportat una dintre porțiunile prăbușite ale podului pentru a fi amplasată pe locul celei distruse în explozie.

O operațiune militară a serviciilor speciale de la Kiev a reușit să arunce în aer singura legătură pe uscat dintre Peninsula Crimeea și Rusia, care exista înainte de invazia din 24 februarie.

În dimineața zilei de 8 octombrie, la ora locală 06:07, o explozie puternică a podului a distrus o secțiune din șosea, a afectat calea ferată, producându-se și un incendiu la trenul de marfă care transporta combustibil.

