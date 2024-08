După un sezon estival cu cozi la ieșirea din România, oficialii cer măsuri ”urgente” de fluidizare a traficului pe podul Giurgiu-Ruse

Premierul bulgar Dmitar Glavcev și miniștrii au discutat măsuri urgente pentru eliminarea „blocajului” de la Podul de peste Dunăre, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Sofia.

Prim-ministrul le-a cerut miniștrilor săi să discute cu omologii români pentru a găsi soluții împreună.

Glavcev a insistat asupra introducerii unei separări a fluxurilor de vehicule grele de marfă - primul pentru cele din statele membre ale UE și al doilea, pentru cele din țările terțe.

În acest scop, va fi înființat un punct de triere chiar înainte de trecerea frontierei, potrivit unui comunicat al guvernului de la Sofia, scrie românia.europalibera.org.

„Faceți tot posibilul pentru a accelera trecerea podului peste Dunăre. Fac apel la acțiuni rapide și la găsirea unor soluții eficiente”, le-a spus premierul Glavcev miniștrilor.

Miniștrii au menționat la discuția cu premierul bulgar că probleme suplimentare au fost cauzate de faptul că feribotul de la Oriahovo nu a funcționat timp de trei zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, ceea ce a deviat și mai multe vehicule grele de marfă către podul Ruse - Giurgiu.

La București, reprezentanții Ministerului Transporturilor (MT) spun că partea română a făcut tot ce ținea de ea pentru îmbunătățirea traficului pe podul Giurgiu-Ruse, dar că e interesată de măsuri concrete pe care le-ar putea lua partea bulgară.

Purtătorul de cuvânt al MT, Alin Șerbănescu, spune că măsurile de îmbunătățire a traficului pe pod țin aproape în exclusivitate de partea bulgară:

„Noi, partea română, am făcut tot ce ținea de noi pentru îmbunătățirea fluxurilor pe actualul pod Giurgiu: inclusiv benzi separate pentru autovehicule UE și pentru all-trucks (non-UE - n.red), am reparat partea noastră de pod din 2017, am făcut mai multe stații de încasare și porți de trecere și benzi pentru autoturisme și camioane. (...) În baza măsurătorilor noastre, un camion, când a intrat în frontieră la noi, nu stă mai mult de 45 de secunde”, afirmă Alin Șerbănescu.

Șerbănescu e de părere că numai îmbunătățirea traficului pe podul Giurgiu-Ruse va rezolva problema traficului pe termen scurt, pentru că alternativele de tip bac peste Dunăre, deși utile, sunt doar „o picătură într-un ocean”.

Autoritățile bulgare au început în iulie repararea jumătății lor din Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse. Lucrările au sporit aglomerația și au scos în evidență că rutele alternative sunt puține și nemodernizate.

350 de mii de mașini au traversat punctul de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria numai în perioada 1-31 iulie.

Aceeași aglomerație a fost și în punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Vidin, unde este al doilea pod peste Dunăre între România și Bulgaria.

De peste cinci ani, România și Bulgaria negociază construirea de noi poduri peste Dunăre.

În timp ce Bulgaria cere României să grăbească demersurile pentru construirea de noi poduri, Bucureștiul este nemulțumit că Sofia nu curăță fluviul comun de aluviuni în puncte cheie, așa cum îi cere programul european Fast Danube 2.

Doar războiul din Ucraina a făcut ca negocierile să se transforme într-un plan clar pentru un nou pod. Deocamdată, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, Comisia Europeană a finanțat realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea celui de-al treilea pod care ar trebui să fie la 18 km de cel de la Giurgiu.

