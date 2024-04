A fost deschis cel mai înalt pod suspendat pietonal din Europa. În ce țară este noua atracție turistică VIDEO

Regiunea Umbria, cunoscută ca fiind inima verde a Italiei datorită dealurilor împădurite și a poziției sale fără ieșire la mare, are o nouă atracție turistică impresionantă, relatează CNN.

Este vorba despre un pod pietonal suspendat peste o răpă, cel mai înalt de acest fel din Europa. Construit la 175 de metri deasupra văii, podul, cu o lungime de aproximativ 800 de metri, leagă două locații perfecte din punct de vedere fotografic: Sellano, un sat medieval situat la aproximativ o oră la sud-est de capitala regională Perugia, și Montesanto, un cătun situat de cealaltă parte a râului Vigi, în valea Valnerina, potrivit G4Media.

In Umbria inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa. A Sellano, nel cuore della Valnerina. Sale a 175 metri, si sviluppa per una lunghezza di 517,5 metri e per raggiungerlo bisogna salire 1.023 scalini #ANSA https://t.co/iJjC4nHqjW pic.twitter.com/aZreMFcvLa