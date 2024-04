FBI a deschis o anchetă în cazul prăbușirii podului din Baltimore. Al patrulea cadavru a fost recuperat de scafandri FOTO/VIDEO

FBI a anunţat că a deschis luni, 15 aprilie, o anchetă penală în cazul prăbuşirii podului Francis Scott Key din Baltimore, iar oficiali locali au confirmat recuperarea unui al patrulea cadavru, transmite Reuters.

Agenţi ai FBI au urcat la bordul navei cargou Dali pentru activităţi specifice în legătură cu accidentul, autorizate de instanţă, a declarat un purtător de cuvânt al FBI. Nu există alte informaţii disponibile pentru public, iar Biroul nu va face alte comentarii, a precizat el.

The FBI has opened a criminal investigation focusing on the massive container ship that took down the Baltimore bridge

To everyone who called us “conspiracy theorists” for saying this attack looked intentional, I hope you feel stupid pic.twitter.com/KEeDdXmF3s