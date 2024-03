Pod prăbușit în SUA: Cum vor fi îndepărtate resturile podului și ce se va întâmpla cu nava „aproape la fel de lungă ca Turnul Eiffel” FOTO/VIDEO

Wes Moore, guvernatorul din Maryland a oferit detalii privind planul său de a îndepărta resturile după ce o navă cargo a lovit un pod important din Baltimore, ducând la moartea a şase persoane, relatează BBC.

Pentru a veni în ajutor, administraţia Biden a aprobat oferirea a 60 de milioane de dolari din fonduri de urgenţă, la solicitarea statului Maryland.

Biden just said the taxpayer will pay to rebuild the Francis Scott Key Bridge in Baltimore that was destroyed this morning by a ship operated by Synergy Marine Group. Shouldn’t they pay for the bridge or do they get a pass because of their DEI policies?pic.twitter.com/U7bzDZsc1Q — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 26, 2024

Guvernatorul Wes Moore a descris cum intenţionează să fie îndepărtate resturile, nava, să fie scoase bucăţile de pod şi acesta să fie reconstruit.

„Avem un drum foarte lung înainte”, a afirmat el.

Vorbind alături de legislator la o conferinţă de presă, joi, Moore a conturat planurile pentru fiecare etapă a procesului, despre care a spus că va ridica mai multe provocări.

În primul rând, a spus guvernatorul, nava cargo care a lovit podul Francis Scott Key – numită Dali – este aproape la fel de lungă ca Turnul Eiffel.

JUST IN: Baltimore port worker claims the Dali cargo ship had a "severe electrical problem" just days before it crashed into the Francis Scott Key Bridge. Ads Container Royalty co-administrator Julie Mitchell said the ship was having issues 48 hours before the crash. "Those two… pic.twitter.com/7RccwEz7QU — Collin Rugg (@CollinRugg) March 27, 2024

El a diferenţiat situaţia de incidentul din 2021, când a fost nevoie de cinci săptămâni pentru a îndepărta o navă cargă care a rămas blocată în Canalul Suez. Diferenţa este că aici, a afirmat guvernatorul, Podul Key se află deasupra navei.

„Vorbim de 3.000 până la 4.000 de tone de oţel care se sprijină pe acea navă”, a spus Moore.

El a adăugat că apele râului sunt întunecate şi resturile din apă atât de dense încât scafandrii nu au putut să vadă la mai mult de unul sau două picioare în faţa lor.

„Astfel, mare parte din operaţiuni, ei pur şi simplu pipăie”, a spus el. „Aceşti scafandri sunt metodici, au fost riguroşi, au fost curajoşi, scufundându-se în întuneric cu obiecte peste tot în jurul lor”, a arătat acesta.

It occurs to me that if the Francis Scott Key Bridge in Baltimore was designed to withstand a ship running into it at all (unclear at this point, although this was presumably the case) it would have been designed for a ship about a sixth or less the size of the one that hit it.… pic.twitter.com/3HHAFBlUA5 — Armchair Warlord (@ArmchairW) March 29, 2024

Statul a solicitat o sumedenie de resurse pentru a ajuta la procesul de îndepărtare a resturilor.

Corpul Maşiniştilor din Armata SUA acoperă costurile eliberării canalului şi are 32 de membri şi 38 de contractori ai Marinei SUA la locul incidentului, a declarat senatorul democrat din Maryland Chris Van Hollen.

El a adăugat că o macara de o mie de tone – cea mai mare de pe Coasta de Est a SUA – va ajunge vineri, în jurul orei 0.00 (4.00 GMT) pentru a ajuta la îndepărtarea resturilor. O altă macara, de 400 de tone, va veni sâmbătă pentru un ajutor în plus.

Între timp, cei implicaţi în procesul de curăţare trebuie să se gândească în ce fel să taie resturile podului în bucăţi care să poată fi ridicate de macara, a spus contraamiralul Shannon Gilreath de la Garda de Coastă a SUA.

De asemenea, autorităţile au folosit diguri de protecţie de 2.400 de picioare pentru a proteja faţă de materiale periculoase de pe navă, a spus Moore.

Dali transporta mii de containere de marfă, inclusiv 56 care aveau materiale periculoase, au afirmat oficialii. Între acestea sunt baterii cu litiu şi parfumuri, potrivit guvernatorului.

Într-o discuţie cu jurnaliştii, miercuri, Jennifer Homendy, preşedintele Comisiei Naţionale privind Siguranţa Transporturilor, a afirmat că pe navă au fost identificate 764 de tone de materiale în principal corozive şi inflamabile.

Buttigieg on some Republicans opposing federal funding for the Baltimore bridge: “This really needs to be a bipartisan priority, and anybody who views it as otherwise, I’m hoping they will reconsider because it could be your district that is the next one to be struck by tragedy.” pic.twitter.com/NY2RSWACLW — All In with Chris Hayes (@allinwithchris) March 29, 2024

Moore a afirmat că statul plănuieşte să ofere şi sprijin economic muncitorilor ale căror slujbe au fost afectate de accident – circa 8.000 de persoane, potrivit autorităţilor guvernamentale ale statului.

Costurile pentru revenire nu vor fi mici, potrivit analiştilor, dar statul ar putea primi noi fonduri de ajutorare federale, în plus faţă de cele 60 de milioane de dolari pe care le-a primit deja, a spus Van Hollen.

El a afirmat că banii vor ajuta la a acoperi „partea leului din reconstrucţia podului”.

Van Hollen a arătat că va iniţia proiecte legislative pentru a acoperi restul costurilor. Preşedintele Joe Biden a afirmat, anterior, că guvernul federal ar trebui să acopere factura pentru reconstrucţia podului.

La conferinţa de presă de joi, Moore şi alţii au subliniat cât este de important ca structura să fie reparată cât de curând posibil.

Închiderea sa pe termen lung ar putea reprezenta o ameninţare privind lanţurile globale de aprovizionare, au afirmat experţi.

„Aceasta este prioritatea noastră numărul unu, să redeschidem portul Baltimore cât de repede putem şi în siguranţă”, a spus Gilreath.

