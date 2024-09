Un pod din oraşul Dresda, aflat în estul Germaniei, s-a prăbuşit parţial în râul Elba, miercuri, 11 septembrie, la primele ore, transmite DPA.

Potrivit autorităţilor germane, liniile de tramvai şi benzile pentru pietoni şi biciclete de pe podul Carola au fost afectate de acest incident.

Podul Carola, despre care brigada de pompieri locală afirmă că are o lungime de aproximativ 100 de metri, a căzut în jurul orei locale 03:00 (01:00 GMT).

Conform informaţiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită.

The state of many cities in Germany.

A symbolic image of the ailing state of our country:

In Dresden, the Carola Bridge collapsed early Wednesday morning, and the Elbe completely collapsed.

