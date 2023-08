Zeci de oameni au murit după ce un pod feroviar aflat în construcție s-a prăbușit. Inițial, autoritățile au anunțat 17 decese VIDEO/FOTO

Mai mulți muncitori au murit după ce un pod feroviar în construcţie s-a prăbuşit miercuri, 23 august, peste o vale din estul Indiei, au declarat autorităţile locale, potrivit AFP şi Reuters.

Inițial, autoritățile au anunțat că 17 oameni au murit și mai mulți sunt dispăruți. Ulterior, polițiștii au spus că bilanțul provizoriu este de cel puțin 26 de morți, potrivit BiziDay.

”Un pod feroviar în construcţie în Sairang, lângă Aizawl, s-a prăbuşit astăzi (miercuri - n.r.). Cel puţin 17 muncitori au murit”, a spus şeful guvernului local, Zoramthang, pe contul său de pe reţeaua X (fostă Twitter).

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.

