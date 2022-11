Poliţia indiană a arestat luni, 31 octombrie, nouă suspecţi în dosarul prăbuşirii unui pod la Morbi, incident în care şi-au pierdut viaţa duminică cel puţin 137 de oameni, transmite AFP.

Toţi cei arestaţi au legături cu firma care asigura întreţinerea podului renovat recent. Ei sunt anchetaţi pentru ucidere din culpă, a precizat într-un comunicat inspectorul general al poliţiei districtului Rajkot, Ashok Kumar Yadav.

Autorităţile estimează că 500 de oameni participau la sărbătoarea Diwali, pe podul pietonal ale cărui cabluri au cedat după ce începuse să se balanseze, cum se poate vedea în imagini filmate de camerele de supraveghere. Construcţia era situată la circa 200 de km la vest de Ahmedabad, cel mai mare oraş din statul indian Gujarat.

BREAKING: Cable bridge with hundreds of people collapses in the Gujarat's Morbi area in India

