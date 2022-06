Liderul USR Cătălin Drulă a reacționat la prăbușirea podului din localitatea Luțca, județul Neamț, eveniment petrecut joi, 9 iunie. Acesta a dezvăluit că firmele care au lucrat la modernizarea podului sunt apropiate de baronul PSD Ionuț Arsene.

Conform lui Drulă, podul a fost modernizat printr-un program PNDL de către Consiliul Județean Neamț, condus de social-democratul Ionuț Arsene. Constructorul care a realizat lucrările de reabilitare este o asociere a două firme apropiate de Arsene - Aqua Park și Mavgo Holding, mai arată Drulă.

Fost ministru al Transporturilor, acesta din urmă mai subliniază că în timpul mandatului său una dintre cele două firme menționate nu a reușit să depună garanție pentru un proiect de construire a unui drum. Câteva luni mai târziu însă, sub mandatul lui Sorin Grindeanu la minister, cealaltă firmă reușește să depună fără probleme o ofertă.

„Constructorul este asocierea AQUA PARK și MAVGO HOLDING, firme apropiate de Arsene. Când am venit la minister, am anulat licitația pentru dublarea DN71 Bâldana-Târgoviște pe care o câștigase AQUA PARK și nu reușea să depună garanția. Am lansat în schimb proiectul unui drum rapid modern prin afara satelor: drumul expres București-Târgoviște. Mare supărare, mare, la PSD, pierduseră ciracii lui Arsene contractul.

Ads

A venit Grindeanu la minister. Prioritatea sa, în primele zile de mandat? Relansarea dublării pe DN71, trebuia servit baronul de Neamț. Cine a depus ofertă? MAVGO HOLDING. Băieții nu se lasă până nu intră la cașcaval”, a explicat Drulă.

Liderul USR mai amintește că între timp Arsene a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, în primă instanță. Cu toate astea, Arsene și-a păstrat poziția în PSD

„Ăsta e socialismul cu epoleți, o camaraderie a hoției și a distrugerii. Camaraderia PSD-PNL sub El Patron Iohannis care asigură liniștea lor”, a mai scris Drulă.

Ads

Un pod rutier hobanat din județul Neamț s-a prăbușit joi, 9 iunie, iar două autovehicule au fost prinse sub dărâmături. În urmă cu doar șase luni, același pod era inaugurat de baronul PSD de Neamț Ionuț Arsene, care afirma că „niciodată nu se va putea găsi pe el” o greutate îndeajuns de mare care să-l dărâme.

Baronul PSD s-a lăudat atunci că a urmărit îndeaproape proiectul de modernizare al podului și că „zilele trecute s-a făcut testul de rezistență pe pod și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone, dispusă după o anumită schemă de încărcare, dar, analizând practic, niciodată nu se va putea găsi pe el o asemenea încărcătură”.

Acesta a adăugat în mesajul său că podul reabilitat de către CJ Neamț „poate fi folosit în condiții de siguranță”.