Podul prăbușit în SUA: Guvernatorul declară stare de urgență. Două persoane au fost scoase din apă. FBI se alătură anchetei FOTO/VIDEO

Wes Moore, guvernatorul statului american Maryland a declarat stare de urgenţă în urma prăbuşirii podului Francis Scott Key din Baltimore.

Autorităţile de la Baltimore au scos două persoane din apă marţi dimineaţă, 26 martie, în timp ce căutau în jur de 20 de persoane în apele îngheţate ale râului Patapsco, relatează BFMTV.

„Am declarat stare de urgenţă în Maryland!”, a anunţat Wes Moore, guvernatorul statului în care se află Baltimore, într-un comunicat.

„Lucrăm cu o echipă inter-agenţii pentru a desfăşura rapid resursele federale ale administraţiei Biden”, a adăugat el.

