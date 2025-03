Un pod s-a prăbușit peste o barjă în Belgia. O persoană a murit și alte trei au fost rănite FOTO/VIDEO

O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite într-un accident grav, pe Canalul Centre, la Houdeng-Goegnies-Manage, în Belgia, după surparea bruscă unui pod al autostrăzii A42, care a antrenat în cădere două macarale care au căzut peste o barjă care traversa canalul.

O victimă a fost dată dispărută după ce a fost luată de apă. Din fericire, ea a fost găsită și i s-au oferit îngrijiri medicale.

”O parte a podului s-a surpat şi a antrenat două macarale care se aflau pe acest tronson al podului şi care au căzut peste o barjă care traversa canalul la acel moment”, a anunţat joi, 6 martie, primarul din La Louvière, Jacques Gobert.

A highway bridge under demolition collapsed near La Louvière, Belgium, on Thursday, resulting in one fatality and two injuries, local authorities confirmed. The incident occurred on the E42 highway over the "Canal du Centre" during demolition works.

The affected bridge was… pic.twitter.com/YCDZ0DeoyK