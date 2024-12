Un pod din Brazilia s-a prăbuşit, deversând acid sulfuric în râu. Cel puțin o persoană a murit FOTO/VIDEO

Un pod care leagă două state din regiunile nordică şi nord-estică ale Braziliei s-a prăbuşit duminică, 22 decembrie, în timp ce vehiculele traversau, iar cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi a fost deversat acid sulfuric în râul Tocantins, informează Reuters.

Departamentul naţional al infrastructurii de transport a declarat că braţul central al podului de 533 de metri, care leagă oraşele Estreito din statul Maranhao şi Aguiarnopolis din statul Tocantins, a cedat în cursul după-amiezii. Un camion-cisternă care transporta acidul a ajuns în apă, au declarat oficialii.

Potrivit departamentului de pompieri, a fost confirmat decesul unei persoane, iar o alta a fost salvată în viaţă.

Elias Junior, consilier municipal din Aguiarnopolis, înregistra un videoclip în care cerea autorităţilor să remedieze problemele podului, despre care spunea că nu mai poate face faţă camioanelor grele care trec pe el. În timp ce arăta spre o crăpătură mare de pe pod, structura s-a prăbuşit în faţa sa, făcându-l să fugă înapoi.

#BREAKING : Bridge connecting Maranhão to Tocantins collapses in Brazil; reports of multiple casualties. pic.twitter.com/mJcC2wCFl3

Estimările preliminare indică faptul că cel puţin 11 persoane au fost implicate în accident, două camioane, o maşină şi o motocicletă căzând în râu, care are o adâncime de peste 50 de metri.

La începutul serii de duminică, scafandrii de salvare şi-au întrerupt eforturile după ce au identificat că o cisternă scufundată pierdea acid sulfuric, a declarat departamentul de pompieri din Tocantins.

🇧🇷 BRIDGE COLLAPSE IN BRAZIL KILLS 1, SPILLS SULFURIC ACID INTO RIVER

A bridge linking Maranhao and Tocantins states collapsed Sunday, killing at least one person and spilling sulfuric acid into the Tocantins River.

The 533-meter structure gave way as vehicles crossed, sending… pic.twitter.com/mKFCukFSdn