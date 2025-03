Cel puţin un mort, cinci răniţi şi doi dispăruţi, în urma surpării unui pod FOTO/VIDEO

Cel puţin o persoană a murit, alte cinci au fost rănite, iar alte două au fost date dispărute în Ecuador, în urma surpării unui pod suspendat cu o lungime de 200 de metri, de pe care au căzut patru camioane, o maşină şi două motociclete în râul Magro, relatează AFP.

Acest pod important care face parte dintr-o reţea care asigură o legătură între provincia Guayas şi alte provincii din nordul Ecuadorului nu a fost semnalat ca aflându-se într-o stare proastă, a anunţat joi, 20 martie, guvernatoarea Marcela Aguiñaga.

Acest viaduct a fost construit pentru vehicule de până la 48 de tone şi dispunea de un pasaj lateral pentru trafic greu.

„Ceea ce am dedus până în prezent este că a existat o suprasarcină pe pod”, deoarece mai multe camioane circulau pe acesta la momentul surpării, a declarat guvernatoarea.

Această dramă a avut loc miercuri, în timp ce în Ecuador începe un sezon anual al ploilor torenţiale.

Daule, Ecuador

