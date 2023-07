Din motive deocamdată necunoscute, o porțiune a unui pod aflat în consolidare s-a prăbușit în Patras, în vestul Greciei.

Primele rapoarte ale polițiștilor ajunși în zonă vorbesc despre cel puțin doi morți. Un grup de romi s-ar fi aflat sub pod pentru a se proteja de căldură.

„Există persoane prinse sub dărâmături, dar nu cunoaştem numărul lor”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, iar cel al poliţiei a precizat, câteva minute mai târziu, că există persoane rănite.

Podul situat la intrarea pe șoseaua de centură este în lucrări de consolidare de doi ani.

BREAKING: Partial collapse of a road bridge that was undergoing maintenance work in the city of Patras, #Greece.

Two injured have been taken to hospital, whilst there are still people trapped in the rubble. pic.twitter.com/9jEAqhIyps