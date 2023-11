Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 noiembrie, la Brăila, că pe Podul suspendat peste Dunăre ar trebui să se circule 24 de ore din 24, nu cu restricţii pe timpul nopţii cerute de constructor pentru a da jos macaralele, deoarece a constatat că nu se lucrează la demontarea respectivelor macarale.

”În luna iulie, când s-a dat drumul la circulaţie, şi-au luat angajamente măreţe că vor da jos macaralele, că pe parcursul nopţii vor reuşi să facă acest lucru. Din ce am văzut azi, de dimineaţă, împreună cu domnul Tudose, au reuşit să dea parţial prima macara. Domnule director (CNAIR), dacă vor continua aşa, aş vrea să luaţi decizia să se circule şi pe timpul nopţii. Nu văd motivul pentru care este întreruptă circulaţia peste noapte, atâta timp cât aceste macarale nu sunt demontate. Dacă tot nu dau jos aceste macarale, atunci să se circule 24 de ore din 24. Când vor fi mobilizaţi, să vină dânşii să ceară la CNAIR că vor să lucreze ca să dea jos aceste macarale, până atunci 24 din 24”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a precizat că podul nu va fi recepţionat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) până când constructorul nu va remedia, pe cheltuiala lui, toate neconformităţile.

Ads

”Acest pod nu a fost recepţionat, iar cei de la CNAIR nu îl vor recepţiona până când toate neconformităţile nu vor fi înlăturate. Ce este important, siguranţa pasagerilor în trafic nu este pusă în pericol. Nu există aşa ceva, pentru că altfel nu s-ar fi dat în circulaţie. Până nu vor fi înlăturate toate acele neconformităţi, o parte pe care le-aţi semnalat, o altă parte care au apărut în rapoartele cerute de CNAIR - noi am cerut acele expertize independente de la mai mulţi experţi, care să ne spună dacă lucrările făcute sunt conforme sau nu - CNAIR nu va recepţiona această lucrare. Nu va fi recepţionată această lucrare, până când această companie, pe propria cheltuială, nu va îndepărta toate neconformităţile. (...) Mi-aş fi dorit să nu existe aceste neconformităţi, dar atâta timp cât nu este pusă în pericol siguranţa pasagerilor în trafic, atâta timp cât aceste neconformităţi vor fi înlăturate pe cheltuiala companiei, tot timpul o să aleg aceeaşi variantă, de a da în circulaţie acest pod, nu să stăm să ne uităm la el vreo şase luni, până când se termină toate acele neconformităţi, care nu pun în pericol siguranţa în trafic. Aş alege non-stop aceeaşi variantă”, a declarat Grindeanu.

Ads

El a adăugat că revendicările pe care CNAIR le are în prezent către constructor sunt de peste 80 milioane de lei, dar că ele ar putea creşte dacă termenul de descărcare pe Jijila nu va fi respectat.

”În acest moment, revendicările pe care CNAIR le are către constructor sunt undeva peste 80 milioane de lei, asta neincluzând faptul că eu cred că nu se vor ţine de termen pentru descărcarea pe Jijila, ceea ce va însemna în plus alte despăgubiri. Compania s-a angajat că, până la sfârşitul acestui an, va termina şi descărcarea pe Jijila. Am fost în această dimineaţă împreună cu domnul Tudose (europarlamentarul Mihai Tudose n.r.) şi cu domnul Pistol (directorul CNAIR Cristian Pistol n.r.) şi am văzut acea variantă, sunt departe de a termina până la sfârşitul anului această descărcare pe Jijila”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeau a mai spus referitor la constructorul Podului peste Dunăre că, având în vedere certificatele negative obţinute în cadrul acestui proiect, există riscul de a nu mai putea participa la alte licitaţii organizate de Ministerul Transporturilor.

Ads

”Legat de această companie, în momentul în care a câştigat această licitaţia, a venit în spate cu un portofoliu care nu poate fi neglijat. Au mai avut construcţii de acest tip, un exemplu ar fi un pod în Istanbul, peste Bosfor. Asta nu înseamnă că lucrările pe care această companie le desfăşoară în România trebuie să fie mai slabe calitativ decât în altă parte. Sunt în acest moment, prin unirea a două companii, în top zece al companiilor la nivel european ca cifră de afaceri. Să ştiţi că nu mă impresionează aceste lucruri, atâta timp cât nu se ţin de contracte şi nu îi impresionează nici pe cei de la CNAIR. Noi vorbim aici despre un contract care nu e mic, care a început în perioada în care eram în funcţie (prim-ministru n.r.), apoi Mihai (Mihai Tudose prim-ministru n.r.) l-a finalizat. Au certificate negative, dacă vor continua să meargă în acest ritm, eu vă spun că nu vor mai putea să vină la licitaţii organizate la noi. Asta e legea şi trebuie aplicată”, a completat Grindeanu

Podul peste Dunăre de la Brăila - cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră - a fost inaugurat pe 6 iulie 2023.

Valoarea iniţială a proiectului a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile, iar constructorul este Asocierea Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd.

Ads