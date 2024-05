O comună din România ar putea avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Primarul crede că va da lovitura: "Eu sper că vom atrage 100.000 de turiști"

Comuna Parva din Bistrița-Năsăud ar putea găzdui cel mai înalt pod suspendat din Europa, la o înălțime de 200 de metri, dacă proiectul depus recent pentru finanțare va fi aprobat. Primarul Ioan Strugari a anunțat pe Facebook că proiectul a fost înaintat cu succes Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest și speră să obțină suma necesară de 6 milioane de euro, cu o cofinanțare de 2%.

Primarul și-a exprimat optimismul cu privire la eligibilitatea proiectului, subliniind că Parva ocupă locul doi în competiția pentru finanțare datorită vitezei de depunere. În prezent, titlul de cel mai înalt pod suspendat din Europa aparține unui pod din Italia, care are doar 175 de metri înălțime.

“Pe 29 aprilie, am depus cu succes un proiect la care am ținut foarte mult să găsim o linie de finanțare încă din 2020. Astfel, am reușit să depunem un proiect care trece de granițele României și se pare că va fi cel mai înalt pod suspendat din Europa. Italia a inaugurat recent un pod desemnat ca fiind cel mai înalt suspendat din Europa, având o înălțime de 175m, în timp ce al nostru se ridică aproape la 200m. Ne rugăm ca să trecem cu bine eligibilitatea și să semnăm contractul de finanțare. Să fie cu ajutorul Domnului!”, a scris pe Facebook primarul comunei Parva, Ioan Strugari.

Conform publicației locale Timp Online, Proiectul vizează nu doar construirea podului, ci și revitalizarea turismului local, prin atragerea a aproximativ 100.000 de turiști anual.

”Suma pe care o solicităm este de 6 milioane de euro cu o cofinanțare de 2% (120.000 de euro). Este o linie de finanțare deschisă de Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, bani puțini, competiție mare, dar am depus cu succes fiindcă s-a luat în calcul și criteriul vitezei cu care au fost încărcate proiectele, iar noi suntem pe locul doi. Dacă primim finanțare, și eu așa sper, vom avea de făcut o construcție destul de complicată în preajma satului. O astfel de punte, construită într-un sat din Germania, a atras într-un an 500.000 de turiști. Eu nu cred în astfel de minuni, dar fiind unică în România, eu sper că vom atrage 100.000 de turiști. Parva are potențial să primească turiști fiindcă sunt multe case cu etaj goale. Copiii sunt plecați în străinătate, au bani, acasă stau doar părinții, când vor ști că le pot transforma în pensiuni, situația va fi alta. Proiectul acesta are însă puterea de a deschide zona turistică de aici până la Cluj. Ai venit cu avionul la Cluj, te-ai urcat în autocar, ai vizitat zona, te-ai dus mai departe. Cel puțin județul Bistrița-Năsăud se poate dezvolta prin acest proiect. Eu am fost și ghid turistic și știu că Branul s-a dezvoltat enorm datorită unui castel. Dacă nu îl aveau, erau morți”, a spus primarul din Parva.

Decizia privind aprobarea finanțării va fi cunoscută la sfârșitul acestei luni. Dacă proiectul va fi aprobat, construcția podului ar putea începe anul viitor, consolidând astfel potențialul turistic al județului Bistrița-Năsăud și al regiunii.