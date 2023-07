CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA implementează proiectul ”MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA – DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectivul specific 2.4 – Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

IMPORTANȚA LUCRĂRILOR DE LA FALEZA TULCEA

Surpat vs consolidat

În urmă cu 10 ani, Tulcea apărea în știrile naționale, dar nu cu recorduri la atragerea de fonduri europene sau la numărul de turiști, așa cum suntem azi obișnuiți, ci cu o faleză care se prăbușea, încet, încet în Dunăre. Mulți dintre dumneavoastră vă amintiți, cu siguranță, partea vizibilă, însă analizele asupra structurii arătau mult mai grav decât ceea ce se vedea cu ochiul liber. Așadar, ne-am propus ca înainte de orice să consolidăm. Ceea ce vedem astăzi e doar o mică parte a efortului extraordinar de întărire a malului, așa încât să reziste coroziunii încă 60-80 de ani.

Șantier vs final

Orice rezultat de care ne bucurăm astăzi a trecut printr-o etapă de construcție. Evident, șantierul a creat un disconfort temporar, mai ales celor care sunt nevoiți să locuiască sau să lucreze în apropiere, însă rezultatul a meritat.

Stâlpi Barcelona

O amenajare din 2023 trebuie să arate ca atare! Suntem, fără îndoială, obișnuiți cu estetica anilor ’60-’70, cu care am crescut în toate orașele din România. Am întreținut și am reabilitat atât cât s-a putut însă atunci când suntem nevoiți să schimbăm, trebuie să încercăm să ne aliniem standardelor internaționale actuale. Pe faleză, au fost montați stâlpi cu iluminare led, care vor reduce consumul de curent electric, fabricați din oțel inoxidabil, astfel încât să reziste la coroziuni. A fost ales un model așa cum găsim pe promenadele aflate de-a lungul apei din multe mari orașe, a căror amenajare este cu siguranță admirată.

Balustradă

Ne dorim ca faleza să devină locul în care copiii noștri să se poată juca în liniște, departe de trafic, feriți de pericolul de a aluneca în apă. Vechiul parapet de protecție de pe mal nu mai îndeplinea niciun standard de siguranță așa că am reușit să includem în proiectul de consolidare și instalarea unei balustrade stabile, din fontă, bine ancorate, astfel încât să eliminăm orice amenințare. Siguranța a fost principalul criteriu, iar faptul că modele similare se regăsesc și în alte orașe, recunoscute pentru calitatea lucrărilor de construcție, e încă o dovadă că lucrurile sunt făcute așa cum trebuie.

Construcție pentru generații

Faptul că am reușit să atragem fondurile pentru atât de multe proiecte de modernizare în județ este și reușita unui efort al echipei dar și rezultatul unui context favorabil în care România s-a aflat în ultimii ani, pe care am știut să îl fructificăm. Tocmai de aceea, pentru că avem acum acces la această susținere europeană, suntem obligați să construim pentru câteva generații, care ne urmează. Au fost făcute lucrurile temeinic și am ales materiale care să reziste, în aceeași stare ca astăzi, zeci de ani de acum înainte.

Consolidare vs. amenajare

Nu poți pune flori la fereastră înainte să torni fundația casei. Am început proiectul de reabilitare a falezei cu o consolidare temeinică. Am accesat fondurile pentru a trata urgent pericolul ca faleza să se prăbușească, cu care ne confruntam în acel moment. Pe lângă consolidare și infrastructura de utilități, am reușit să includem în buget și pavajul, sistemul de iluminat și parapetul de protecție, astfel încât să avem, la finalul acestei etape, o promenadă funcțională. Copacii, florile, băncile și toate celelalte elemente de amenajare care ne înfrumusețează orașul și viața devin prioritatea noastră imediat ce punem punct primei etape a proiectului.

Suprafața totală a tronsoanelor de cheu: 36.016,70m2

Valoarea totală a proiectului: 245.253.627,76 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 175.231.766,68 lei

Data începerii proiectului: 01-09-2017. Data de finalizare a proiectului: 30 noiembrie 2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

