Pod peste Prut de la Ungheni, dintre România și Republica Moldova, realizat cu fonduri europene nerambursabile

Europarlamentarul Corina Creţu consideră că refacerea legăturilor cu Republica Moldova este o datorie istorică şi că podul de la Ungheni, finanţat din fonduri europene nerambursabile, va îmbunătăţi circulaţia spre România şi va facilita accesul Republicii Moldova către Vest, prin Autostrada Unirii.

"Un nou proiect de infrastructură finanţat din fonduri europene nerambursabile care va îmbunătăţi circulaţia între România şi Republica Moldova pe de o parte, şi va facilita accesul Republicii Moldova către Vest, prin Autostrada Unirii (A8): Podul de la Ungheni. Acest proiect de infrastructură vine în sprijinirea consolidării relaţiilor economice, sociale şi de fraternitate dintre România şi Republica Moldova. De asemenea, competitivitatea României va fi intens stimulată, asigurând un flux de transport internaţional de persoane şi mărfuri. Doresc să amintesc că legea privind Autostrada A8 Târgul Mureş - Iaşi - Ungheni prevede construirea a 320 de km, iar ca aceasta să fie realizată până la graniţa cu Republica Moldova, cu un pod peste Prut la Ungheni până în 2030. (...) Refacerea legăturilor cu Republica Moldova este o datorie istorică, în trecut Moldova şi Basarabia erau interconectate prin peste 22 de poduri, majoritatea fiind distruse de armata rusă pentru a împiedica libera circulaţie între cele două regiuni surori", a arătat Corina Creţu, într-o postare pe Facebook.

Ads

Potrivit europarlamentarului, acest pod este finanţat cu bani europeni nerambursabili prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility) cu o valoare de 16,5 milioane de euro. În trecut, Moldova şi Basarabia erau interconectate prin peste 22 de poduri, majoritatea distruse de armata rusă.

"Pentru România, astfel de proiecte de anvergură sunt esenţiale, motiv pentru care, în timpul mandatului meu Comisar European am insistat ca măcar studiul de fezabilitate să fie realizat prin fondurile europene alocate în perioada 2014-2020, pentru a vedea începerea construcţiei în acel exerciţiu financiar şi amintind constant că aceasta trebuie să fie una dintre priorităţile zero ale Guvernului. Totodată, am asigurat sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru demararea acestui proiect", a susţinut europarlamentarul.

Corina Creţu şi-a exprimat satisfacţia că aproximativ 50 de kilometri din autostrada A8 sunt lansaţi în licitaţie şi finanţaţi prin PNRR.

"Asigurarea legăturii dintre Moldova, Basarabia cu Transilvania şi cu restul Europei odată cu terminarea autostrăzilor A8 şi A3, va duce la o conectivitatea mai buna între regiunile istorice şi cu pieţele de desfacere europene", a conchis Creţu.