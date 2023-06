Momentul în care un pod din India se prăbușește ca un castel din cărți de joc. Construcția costase peste 200 de milioane de dolari VIDEO

În orașul indian Bhagalpur, un pod nou peste râul Gange s-a prăbușit în ajunul zilei de sâmbătă, 3 iunie.

Compania de construcții a prelungit deja de opt ori perioada de construcție, dar nu a reușit să construiască o structură fiabilă în 9 ani. Peste 200 de milioane de dolari au fost cheltuiți pentru construcția podului.

În filmările publicate pe internet e observă mai multe prăbușiri ale podului, ca un castel de cărți, pilonii de susținere prăbușindu-se în apă. Podul a fost inaugurat în 2014 și de atunci a suferit o a doua prăbușire.

Autoritățile au făcut deja o declarație cu privire la începerea iminentă a unei anchete, în urma căreia vinovații trebuie găsiți și trași la răspundere.

Firma de construcții a reușit să evite amenzile în mai multe rânduri, însă acum antreprenorul se confruntă cu sancțiuni grave, potrivit autorităților.

