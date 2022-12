Pod-cheie din Melitopol, esenţial pentru aprovizionarea trupelor ruse din oraş, avariat de armata Ucrainei VIDEO

Un pod esenţial pentru aprovizionarea forţelor ruseşti care ocupă oraşul Melitopol, din sudul Ucrainei, a fost vizat de lovituri ucrainene în cursul nopţii de luni spre marţi, potrivit oficialilor ucraineni şi ruşi. Podul pare să se fi îndoit sau să se fi prăbuşit în interior, potrivit unui videoclip postat online, relatează CNN şi The Guardian.

Administratorii instalaţi de Rusia la Melitopol susţin că "două dispozitive explozive" au fost folosite pentru a arunca în aer o parte a podului, care trece peste râul Molocina.

Acesta face parte din autostrada M14, care se întinde de-a lungul coastei sudice a Ucrainei, de la Melitopol la Berdiansk şi Mariupol, la est, înainte de a ajunge în Federaţia Rusă. Lovitura asupra podului vine la doar două zile după ce Ucraina a lovit o cazarmă rusă din oraş, rachetele Himars provocând pagube şi victime importante.

Intensificarea presiunii ucrainene asupra forţelor ruseşti din Melitopol pare să urmeze un model similar cu tacticile folosite împotriva Hersonului înainte de eliberarea acestuia, fiind vizate atât trupele ruseşti, cât şi liniile de aprovizionare, inclusiv legăturile logistice către Peninsula Crimeea şi către est, prin oraşele ocupate de Rusia, către Berdiansk şi Mariupol.

The bridge in Melitopol leading over the Molochna Channel indeed has been sabotaged from beneath. Two pillars have been blown up. #Melitopol #Ukraine #Zaporizhzhia pic.twitter.com/2kPM8ribl5