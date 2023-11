Podul Crimeei, învăluit în fum gros și închis circulației. Autoritățile pro-ruse neagă un atac, în ciuda alarmelor anti-aeriene VIDEO

În dimineața zilei de 1 noiembrie, localnicii au văzut un fum gros peste Podul Crimeei, postând imagini ale incidentului pe internet. O alertă de raid aerian a fost anunțată la Sevastopol pentru a doua oară în această dimineață.

Se știe că ocupanții ruși au blocat din nou traficul pe podul peste strâmtoarea Kerci. Reprezentanții Kremlinului din Crimeea s-au grăbit să liniștească în zadar populația locală.

Astfel, guvernatorul pro-rsu al Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a scris că „poate fi” fum în zona golfului Sevastopol. Asta după ce videoclipurile cu fumul alb ți gros care pur și simplu învăluiau acest pod au devenit virale pe internet.

"Dacă vedeți fum în zona Golfului Sevastopol, este vorba de armata care folosește mijloace standard de camuflaj. Permiteți-mi să vă reamintesc că mirosul este neplăcut, dar este absolut sigur", i-a asigurat Razvozhaev pe Crimeea.

Imediat a apărut întrebarea: de ce armata rusă a decis brusc să folosească mijloace de camuflaj și asta pe fondul unei alarme de raid aerian?! Dacă acestea sunt exerciții, atunci de ce nu au fost avertizați localnicii despre ele în avans? Și dacă aceasta este o altă situație de urgență, atunci de ce autoritățile tac și ascund existența acesteia?

La rândul său, o sursă media care informează despre lucrările la Podului Crimeea pe Telegram a publicat următorul mesaj:

„Traficul vehiculelor pe Podul Crimeei este temporar blocat. Cei de pe pod și din zona de inspecție sunt rugați să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile ofițerilor de securitate”

BAZA writes that a smokescreen is active on the Crimean Bridge. Vehicle traffic is still blocked.

"Maybe they are practicing," the outlet writes. pic.twitter.com/2C2xpu4aBO