O acțiune de sabotaj mai puțin mediatizată a armatei ucrainene s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 8 octombrie, în localitatea Ilovaisk, din regiunea Donețk.

Gara din localitate și calea ferată aferentă au fost puternic afectate în urma unui bombardament executat de ucraineni cel mai probabil de la mare distanță, cu sistemele HIMARS.

Reporterii postului de stat rus Ria Novosti s-au deplasat în localitatea ucraineană aflată sub ocupație rusă și au filmat daunele provocate de bombardamente.

Simultaneously, to the destruction of the Kerch rail bridge the rail tracks of Ilovaisk have been target. The damage seems to be extensive. #Ilovaisk #Donetsk #Ukraine pic.twitter.com/OCPFLLNFU2